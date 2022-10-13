【暗藏危機】雪梨5歲女童遊樂場雙指指尖被切斷

周一（10月10日），雪梨內西區Strathfield 區 Homebush 路的公園發生嚴重事故。





下午1時30分左右，緊急服務救援人員應召到場，接報一名兒童在場內受重傷。





一名五歲女童的手卡住在兒童遊樂設施——「氹氹轉」中，兩隻手指指尖被切斷。





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相信是造成事故的遊樂設施 新州警方、Strathfield 市議會工作人員和新州救護車急救人員拼命試圖幫助這名小童。





消防員找到了事故中被切斷的兩隻手指指尖。





五歲女童其後被送往韋斯特米德（Westmead）兒童醫院進行緊急手術。





Strathfield市議會發言人向媒體證實這宗意外，並表示工作人員立即作出反應，並已將 Strathfield Park 的設備和其他公園的類似設備圍起來。





市議會正就意外進行調查，以確定事件是如何發生。





在本年八月，新州 Lake Macquarie 亦發生類似事故，一名 4 歲的女童被類似風格的遊樂設施夾住手指。





但她在事故中並沒有失去手指，指甲被扯掉了。





這一事件引起了其他家長的擔憂，他們警告不要帶孩子使用「危險」的遊樂設備。



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