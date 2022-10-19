【高薪挖人？】中國向澳洲軍機飛行員招手

近日，有報道指稱有澳洲前軍機飛行員被中國招募，以加入中國在南非運行的飛行學校。





澳洲國防部長馬利士（Richard Marles）在周三（10月19日 ）舉行的湯防長會議期間表示，國防部正就前飛行員為中國培訓武裝部隊的報道進行調查。





馬利士指：當澳洲國民加入國防軍時，他們是為了他們的國家服務。





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馬利士在聲明中表示：「聽到有人被外國薪水支票誘惑，而不是為自己的國家服務，他深感震驚和不安」，「我已經要求國防部調查這些說法，並就此事提供明確的建議」。





根據英國廣播公司報道，一名匿名的西方官員表示，有人向英國飛行員提供24萬英鎊（約38萬澳元）的薪酬挖角。已有多達30名英國退役飛行員，在高薪引誘下前往中國訓練解放軍。





英國官員表示，招聘計劃已經存在多年，但最近大幅增加。





英國國防部已發布「威脅警報」，警告現役和退役軍人不要接受中國的提議。





英國政府在18日表示，正採取措施阻止中國召募現役或退役英國軍官前往訓練中國解放軍。英國已通知涉案飛行員可能會根據《官方保密法》或《國家安全法》被起訴。





英國國防部表示，中國正在利用第三方尋找英國和其他西方飛行員直接培訓中國飛行員，並支持國有國防工業公司和研究機構。





英國國防部武裝部隊政務大臣希佩(James Heappey)（James Heappey）周二向天空新聞表示：中國是一個競爭對手，它在全球許多地方威脅著英國的利益。它也是一個重要的培訓合作夥伴，但他們試圖獲取他們的秘密並不是什麼秘密，他們招募英國的飛行員以了解英國空軍的能力顯然是英國和美國空軍情報部門的關注點。

