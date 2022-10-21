【雞蛋+朱古力】雙料簡易朱古力蛋糕

來自新西蘭的星級大廚Bridget Foliaki-Davis表示：「這份食譜創造了一個真正神奇的體驗：你只用兩種原料就能炮製出真正的美味。和你摯愛的人分享吧！」





她所說的正是一款超簡易的朱古力蛋糕，一起看看以下這個準備10分鐘、烹飪半小時的食譜吧！





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2至3人份雙料簡易朱古力蛋糕製作步驟

材料：

無糖無奶的優質黑朱古力300克（切碎），雞蛋5隻



調味料：

椰子忌廉1罐400毫升（冷藏一夜），菊粉2至4湯匙，雲呢拿香精1茶匙，莓子和朱古力粉適量



做法：

焗爐預熱160度，準備15厘米的蛋糕模，墊上烘焙紙。 朱古力放進耐熱盆裏，隔熱水加熱，但確保盆底勿接觸到水，攪拌朱古力直至融化。 在另外的碗中，分開五隻雞蛋黃及蛋白。發打蛋白至起尖角。 將朱古力漿倒入蛋黃攪勻，持續發打。 加進一大羹蛋白，以摺疊手法拌入朱古力，以此方法加入餘下蛋白，無需完全攪勻。 把混合物逐羹倒入蛋糕模中，160度焗25至35分鐘。 從焗爐取出後，馬上將蛋糕從模具中倒出，放至室溫。 可以伴著凍椰子忌廉、莓子及朱古力粉享用。

注：



蛋白發打至凝固，甚至可以倒轉碗而不掉落。 將蛋白摺疊拌入朱古力時勿太急躁，令其留有空氣，則蛋糕不會扁平。 罐頭中的堅硬椰子忌廉，需要攪拌至鬆軟，再淋到蛋糕上。如需更甜可加入菊粉和雲呢拿香精。 蛋糕可以在雪櫃存放一星期，食用時可加熱或放至室溫。