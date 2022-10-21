【雞蛋+朱古力】雙料簡易朱古力蛋糕

這款朱古力蛋糕，只需要朱古力及雞蛋便可完成！

Two-ingredient chocolate cake

簡易朱古力蛋糕。 Source: SBS

來自新西蘭的星級大廚Bridget Foliaki-Davis表示：「這份食譜創造了一個真正神奇的體驗：你只用兩種原料就能炮製出真正的美味。和你摯愛的人分享吧！」

她所說的正是一款超簡易的朱古力蛋糕，一起看看以下這個準備10分鐘、烹飪半小時的食譜吧！

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2至3人份雙料簡易朱古力蛋糕製作步驟

材料：

無糖無奶的優質黑朱古力300克（切碎），雞蛋5隻

調味料：

椰子忌廉1罐400毫升（冷藏一夜），菊粉2至4湯匙，雲呢拿香精1茶匙，莓子和朱古力粉適量

做法：

  1. 焗爐預熱160度，準備15厘米的蛋糕模，墊上烘焙紙。
  2. 朱古力放進耐熱盆裏，隔熱水加熱，但確保盆底勿接觸到水，攪拌朱古力直至融化。
  3. 在另外的碗中，分開五隻雞蛋黃及蛋白。發打蛋白至起尖角。
  4. 將朱古力漿倒入蛋黃攪勻，持續發打。
  5. 加進一大羹蛋白，以摺疊手法拌入朱古力，以此方法加入餘下蛋白，無需完全攪勻。
  6. 把混合物逐羹倒入蛋糕模中，160度焗25至35分鐘。
  7. 從焗爐取出後，馬上將蛋糕從模具中倒出，放至室溫。
  8. 可以伴著凍椰子忌廉、莓子及朱古力粉享用。
注：
  1. 蛋白發打至凝固，甚至可以倒轉碗而不掉落。
  2. 將蛋白摺疊拌入朱古力時勿太急躁，令其留有空氣，則蛋糕不會扁平。
  3. 罐頭中的堅硬椰子忌廉，需要攪拌至鬆軟，再淋到蛋糕上。如需更甜可加入菊粉和雲呢拿香精。
  4. 蛋糕可以在雪櫃存放一星期，食用時可加熱或放至室溫。
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Published 21 October 2022 at 2:19pm
Source: SBS