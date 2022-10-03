【兩雨帶夾擊】澳洲未來一周全國大雨 再有洪水危機

澳洲正正值雨季，每個州和領地都有發警告指，本周會有大雨和有可能引發新一場洪水。
兩個獨立雨帶預料將覆蓋全國範圍，預計澳洲的每個州都將在未來一周遭受風暴襲擊。
其中東部各州因預計未來一周有大雨，將帶來新的洪水風險。
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首條雨帶已向東橫掃全國，國家西部部分地區的記錄已受到挑戰。
由於兩個重要的天氣系統從印度洋吸取水份，導致全國範圍內迅速有大雨。
根據天空新聞報導，南澳從周一開始將有大雨，而到周三，昆州、新州和維州北部將「處於大範圍暴雨和雷暴的邊界」。
塔州也將受到影響，預料在周四將下雨。
氣象局專家Jonathan How向天空新聞表示：「即將到來的大範圍降雨，將帶來新的洪水風險——特別是在澳洲東部，已受到河流洪水影響的社區。」
金佰利地區、昆州南部內陸和新州內陸地區，預計在周三晚上出現最大的降雨，總降雨量可能超過100毫米。
天空新聞指，在已經面臨嚴重洪水威脅的地區，地下水位絕對已被淹，因此強降雨可能導致下游流量增加和洪水氾濫。
根據早期預測，第二條雨帶將於周四橫過南澳，周五到達新州內陸。
澳洲氣象局（BOM） 已針對西澳北部發出洪水預警，洪水可能會影響和令社區隔離。
九號台亦報導，第一個風暴系統將於明天和周三在陸地上空移動，將帶來大雨。
預計降雨將在周四到達東海岸，而另一個重要的天氣系統將在西澳西南部出現，在周三將帶來新的大雨和可能有雷暴。
之後在周五和周六將有第二個風暴系統。
昆州西南部和南部內陸地區，估計降雨量為50至100毫米，東南地區為25至50毫米。
新州將首當其衝受到惡劣天氣的影響，整個州面臨山洪暴發和降雨的風險。
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