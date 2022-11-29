【蓄勢待發！】世界最大活火山40年後可能再次爆發

莫納羅亞火山是位於夏威夷大島的五座火山之一，據美國地質勘探局表示，雖然目前火山熔岩噴發只限於山頂區域，但該局警告島上 20 萬居民應作好準備，以防情況發生變化。





夏威夷天文台一名譯音韓姓（Ken Hon）負責人表示，由於最近火山頂部地震頻繁，所以他們一直保持警惕，而該火山最近一次爆發是在 1984 年發生。





他說：『要確定火山是否只是在山頂抑或會是較大型嚙合爆發，可能需要一段較長時間，我們不想嘗試再猜測火山的情況。我們必須讓它實際向我們展示它會怎樣，然後我們要盡快通知居民。』





島上的大多數人居住在火山以西的凱魯瓦-科納（Kailua-Kona）市，該市約有 23,000名居民，而東部城市希洛（Hilo）市約有 45,000 名居民。不過，官員們最擔心的是火山以南約 50 公里處的幾個地區，那裡有約 5000人居住 。





據美國地質勘探局的聲明說，所有跡像都顯示火山噴發停留在東北的危險區內。





如果在火山東北面出現裂谷帶，熔岩可能會影響希洛市或東夏威夷的其他城鎮。裂谷帶是指山脈分裂的地方，當岩石在相對脆弱地方裂開時，岩漿便會湧現。





另一方面，位於中美洲國家薩爾瓦多的查帕拉斯蒂克（Chaparrastique）火山亦開始噴出氣體和熔岩，引發當局擔心熾熱的火山塊可能會影響附近的城鎮。





當局在火山口方圓三公里範圍內設立了安全界線，同時亦暫停了該地區的旅遊和農業活動。





當地平民保衛隊成員薩拉比亞（Antonio Sarabia）說，他們正在密切關注事態發展。





他說：『我們繼續不斷監察並提醒火山口周圍地區的居民；一是暫停不准攀山，二是要保持持續溝通和準備，一旦有任何情況可能出現時，以便我們進行適當的疏散程序。』



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