【家長福音】共享汽車將提供兒童汽座

共享汽車服務近年在澳洲十分受歡迎，不少公司亦擴大他們的服務至不同層面，包括動物飼養主人、傷殘人士。





但由於受限於法規、實用性等不同考慮，一直未能將服務涵蓋至需要使用兒童或嬰兒汽座的家庭。





由於共享汽車，如Uber、Didi等與傳統計程車的牌照有所不同，因此孩子必須在車上使用汽座。但在現實中，這些共享汽車並不配備汽座，因此大大限制了家庭的使用，使家庭不得不使用計程車出門。





但在周二（12月13日）開始，共享汽車巨頭 Uber 在墨爾本推出試驗計劃。





家長可以透過手機應用程式，預訂配有汽座的車款，但將需要支付額外9.99元的服務費。





根據目前計劃，將會有100輛汽車安裝汽座，Uber 亦計劃明年將試驗進一步擴大，為500輛汽車安裝，再進一拓展至全澳。





在美國、比利時和台灣等多個城市，已有同類型計劃，而這項改革將是在澳洲首次推行。





每輛 Uber 兒童座椅車最多可容納五名乘客，其中最多可容納兩名兒童。





同時，用家需要確認他們需要的座位類型是適合4歲以下嬰兒，還是適合4至8歲兒童的加高座椅。





此服務Uber 將與澳洲母嬰產品連鎖零售商Baby Bunting 合作，Baby Bunting會為司機提供獨家優惠的兒童座椅和現場安裝培訓。





但由於安裝需要額外時間，Uber建議用家在行程開始前預留額外時間讓司機安裝座椅。





整個旅程中，所有兒童都必須由成人陪同。





Uber澳洲和新西蘭總經理泰勒（Dom Taylor）表示，墨爾本之所以被選為測試城市，是因為其家庭人口密度高。





他表示：「我們知道對家庭友好型乘車服務的需求巨大，我們希望支持澳洲家庭盡可能輕鬆安全地出行」。





他指：「Uber兒童汽座具有巨大的潛力，可以讓許多澳洲家長的交通更加便利，同時在大多數家庭出行的白天為司機夥伴提供更多的賺錢機會。與參與試點的司機合作夥伴一起，我們很高興能為墨爾本家庭帶來這種安全便捷的交通選擇。」



