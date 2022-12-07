Uber承認誤導乘客 被消費者公署罰款2千萬元

澳洲競爭及消費者公署（ACCC）發佈表示，Uber因違反消費者法例，在取消訂單的收費和Uber Taxi服務價格上作出誤導而被罰款。
聯邦法院聆悉，Uber在2017年12月至2021年9月期間向乘客發去訊息表示，如取消預約「因為你預約的司機已經在路上，取消可能會招致少量費用」，即使是在Uber提供的「免費取消預約」的時間內。超過200萬名消費者收到這條訊息。
另外，僅在雪梨提供的Uber Taxi服務，在2018年7月至2020年8月項目取消的期間，在Uber手機程式上顯示的評估價格存在虛假和誤導，大部份情況是高於實際收費。Uber承認，每星期有逾千人使用該項服務，他們都收到錯誤的估計價格。
Uber手機程式顯示，要向乘客收取取消預約的費用。 Credit: ACCC
競爭及消費者公署，要求對Uber處以2600萬元罰款。公署主席戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）表示，此舉是向企業發去清晰訊號，指出在商品或服務上誤導消費者的嚴重後果。
而Uber已同意受罰。該公司發聲明承認又指，內部有職員提出Uber Taxi的錯誤後，公司並未採取措施確保價格正確顯示。
法庭當時未作出判決，法官延至今日（12月7日）指「金額超過我認為合適的程度」而裁定最終罰款2100萬元，比雙方之前同意的低。Uber需要在30日內付清罰金。
Uber手機程式顯示，Uber Taxi服務的預計價格和實際收費不同。 Credit: ACCC
該公司還被法庭要求進行檢視符合法例的計劃、3年內不得再向乘客發出類似訊息，以及支付公署在此案件上的開支20萬元。
Uber集團在全球逾700個城市營運。根據其取消政策，UberX、Uber Comfort和Uber Premier服務的乘客都有在司機接受預約後5分鐘的免費取消時間。
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