墨爾本以巴示威者起衝突 朝野政客譴責暴力

墨爾本猶太人聚居的Caulfield地區，一間老闆為巴勒斯坦裔的本地連鎖漢堡包店Burgertory的門店外，連日有人示威。事發上周五（11月10日），當天凌晨該店遭人縱火，損毀嚴重。





維州警方表示，初步認為起火原因有可疑，但相信不涉及宗教或政治動機。





儘管如此，老闆Hash Tayeh向傳媒表示他曾收到過恐嚇訊息，相信縱火是仇恨犯罪：「我拒絕成為恐懼的犧牲品。」其社交平台顯示，他曾參與巴勒斯坦示威集會。





其後，親巴勒斯坦團體Free Palestine Melbourne當天傍晚在該區的Princes Park發起集會，人數逐漸增至400人。與此同時，附近的以色列示威者也有約200人。警方到場隔開人群。



儘管組織者以大聲公呼籲不要使用仇恨辱罵，但雙方開始口角互罵。有巴勒斯坦示威者試圖衝擊警方防線，一名男子被警員使用胡椒噴霧並帶離現場，另有一人被石頭擊中受輕傷。





網上影片可見，現場情況混亂，有人扭打成一團，多名警員試圖拉開他們。





警方表示示威者在晚上9點半左右散去，而當局會調查此次衝突並檢視閉路電視。



維州州長艾倫（Jacinta Allan）昨日譴責暴力，表示警方會在當地加派警力。她強調，反猶主義和對穆斯林社區的攻擊都是不可接受。「我們不能讓中東衝突的暴力在墨爾本街頭出現。」





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，所有澳洲人都有責任保持和平、和諧及尊重。「我們的國家容不下任何形式的仇恨或偏見。」





外交部長黃英賢也拒絕反猶主義和伊斯蘭恐懼症。「人們來澳洲是因為他們想住在一個和平、包容和互相尊重的國家。我們必須保護她。」





維州及聯邦的反對黨領袖也譴責暴力衝突。



Free Palestine Melbourne發聲明表示，這次示威是因應縱火案而在一個中立地點舉行，組織者並沒留意到附近有猶太教堂。





「猶太社區因為示威地點而需要疏散猶太教堂、取消安息日活動，我們為此帶來的恐懼表示道歉。」



