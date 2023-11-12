墨爾本以巴示威者起衝突 朝野政客譴責暴力

墨爾本猶太人聚居的Caulfield地區，一間老闆為巴勒斯坦裔的本地連鎖漢堡包店Burgertory的門店外，連日有人示威。事發上周五（11月10日），當天凌晨該店遭人縱火，損毀嚴重。
維州警方表示，初步認為起火原因有可疑，但相信不涉及宗教或政治動機。
儘管如此，老闆Hash Tayeh向傳媒表示他曾收到過恐嚇訊息，相信縱火是仇恨犯罪：「我拒絕成為恐懼的犧牲品。」其社交平台顯示，他曾參與巴勒斯坦示威集會。
其後，親巴勒斯坦團體Free Palestine Melbourne當天傍晚在該區的Princes Park發起集會，人數逐漸增至400人。與此同時，附近的以色列示威者也有約200人。警方到場隔開人群。
儘管組織者以大聲公呼籲不要使用仇恨辱罵，但雙方開始口角互罵。有巴勒斯坦示威者試圖衝擊警方防線，一名男子被警員使用胡椒噴霧並帶離現場，另有一人被石頭擊中受輕傷。
網上影片可見，現場情況混亂，有人扭打成一團，多名警員試圖拉開他們。
警方表示示威者在晚上9點半左右散去，而當局會調查此次衝突並檢視閉路電視。
維州州長艾倫（Jacinta Allan）昨日譴責暴力，表示警方會在當地加派警力。她強調，反猶主義和對穆斯林社區的攻擊都是不可接受。「我們不能讓中東衝突的暴力在墨爾本街頭出現。」
總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，所有澳洲人都有責任保持和平、和諧及尊重。「我們的國家容不下任何形式的仇恨或偏見。」
外交部長黃英賢也拒絕反猶主義和伊斯蘭恐懼症。「人們來澳洲是因為他們想住在一個和平、包容和互相尊重的國家。我們必須保護她。」
維州及聯邦的反對黨領袖也譴責暴力衝突。
Free Palestine Melbourne發聲明表示，這次示威是因應縱火案而在一個中立地點舉行，組織者並沒留意到附近有猶太教堂。
「猶太社區因為示威地點而需要疏散猶太教堂、取消安息日活動，我們為此帶來的恐懼表示道歉。」
聲明稱當天示威受到了反對者的滋擾，又呼籲猶太社區領袖確保涉事的漢堡包店在重開後得以安全。
當天，也有親巴勒斯坦人士在會場外抗議，警方拘捕數名示威者。
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