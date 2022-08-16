【行先一步】英國成首個批准使用莫德納新冠變種疫苗國家

要點 英國成為首個批准使用針對新冠變種病毒Omicron疫苗的國家

歐洲藥品管理局 (EMA) 官員預計，一些適切新冠變種病毒的疫苗將於 9 月在歐盟獲得批准使用

美國食品及藥物管理局 (FDA) 已表示，將會尋求使用包括任何對付 Omicron 的亞變種病毒 BA.4 和 BA.5的新加強劑疫苗。

英國藥品監管機構 - 藥品及保健產品監管機構（MHRA）表示， 基於臨床試驗數據顯示，這種由莫德納（ Moderna）製造的加強劑疫苗，對原本的新冠病毒菌株及 Omicron變種病毒菌株均能夠觸發人體強烈的免疫反應，並對目前主要的兩種Omicron變種病毒 BA4 和 BA5 產生「良好」的免疫反應。所以，MHRA 臨時批准該疫苗作為給予成人使用的加強劑疫苗。





莫德納在英國的總經理休斯（Darius Hughes ）表示，該公司能夠迅速調整疫苗以適應新冠病毒的改變。





休斯說：『 病毒本身正在變異。而這種病毒從一開始就一直在變，而這個加強劑疫苗則能夠給予大家另一個真正的武器庫和工具，確保在今個秋冬季能夠使用它來保護英國民眾在接受此加強劑疫苗後，能夠對抗病毒不斷變異的侵害。』





Advertisement

而英國疫苗及免疫聯合委員會亦同意由今年九月起在英國展開接種加強劑疫苗是開始為民眾接種該疫苗。





莫德納在 6 月時表示，試驗數據顯示，當使用此疫苗作為第四劑加強劑疫苗時，對 Omicron 的變異病毒產生的中和抗體提高了 8 倍。





英國藥品及保健產品監管機構還引用了一項探索性分析，其中發現該疫苗對目前主要的 Omicron亞變種病毒 BA.4 和 BA.5 產生了「良好的免疫反應」。





據莫德納稱，試驗數據顯示，新加強劑疫苗產生的病毒中和抗體水平，比原先的加強劑疫苗高出 1.69 倍。





不過，中和抗體水平與疫苗對新冠肺炎、尤其是重症的有效性的仍然不清楚。





該機構亦補充說，新的莫德納加強劑疫苗並沒有發現任何嚴重的安全問題。





雖然現時的新冠疫苗繼續為預防住院及死亡情況提供良好的保護，但隨著病毒的不斷變異，疫苗的有效性亦受到打擊。





英國藥品及保健產品監管機構的行政總裁雷恩 (June Raine) 在一份聲明中說：『隨著病毒不斷發展，這種對付兩種病毒的疫苗給了我們軍械庫中的一個更鋒利的工具，以幫助保護我們免受這種疾病的侵害。』





歐洲藥品管理局 (EMA) 官員預計，一些適切新冠變種病毒的疫苗將於 9 月在歐盟獲得批准使用，並表示該機構願意在今年秋季使用針對舊 BA.1 變種病毒的疫苗，因為那些專門針對較新亞變種的疫苗在臨床開發上是比較遲緩。





不過，美國食品及藥物管理局 (FDA) 已表示，將會尋求使用包括任何對付 Omicron 的亞變種病毒 BA.4 和 BA.5的新加強劑疫苗。





據 NDTV 的報道，在印度生產阿斯利康新冠疫苗的品牌Covishield的印度血清研究所所長表示，他預計該國將在 6 個月內推出一種專門對付 Omicron變種病毒的疫苗。





莫德納於今年較早前與英國政府簽署了一項價值 10 億英鎊的協議，以建造該國首個 mRNA 疫苗設施，該公司於昨天（15／8）又表示，預計該疫苗將在未來數周內在澳洲、加拿大和歐盟獲得進一步批准。





輝瑞公司 (PFE.N) 和 BioNTech (22UAy.DE) 也一直在測試他們經改良專門對抗 Omicron 變種病毒的 mRNA 疫苗。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







