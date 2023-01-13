英國發表報告指中國有系統蠶食香港自由

英國外交部於1月12日向國會提交《香港問題半年報告》，外相祁湛明（James Cleverly）表示，中國正在有系統地蠶食香港各方面的自由，當中包括言論自由。





報告透過檢視2022年1月1 日至6月30日發生的社會事件，評估北京對《中英聯合聲明》和一國兩制的落實情況。





是次報告涵蓋範圍包括新聞媒體於港區國安法之下被迫結束營運、記者被捕、前大律師公會會長夏博義 （Paul Harris） 被警方國安處帶走問話和警方於六四33周年圍封維園，企圖阻止市民以燭光悼念時件。





報告提到，北京以2020年6 月底實施的港區國安法作為箝制港人公民權利的手段，於2022年1月至6月期，最少有29人因煽動叛亂罪被捕。





報告續指，中國未有履行1984年兩國簽署的《中英聯合聲明》，並且進一步損害香港人本應擁有的自由空間和權利。





「毫無疑問，中國持續地違返《中英聯合聲明》，中國和香港當局在此期間採取的行動進一步削弱了中國政府承諾繼續維持的生活方式。」





英國外相祁湛明（James Cleverly）表示，香港人各方面的自由均受到限制。





「北京正在有系統地、全方位侵蝕自由，其中是通過收緊規例以限制香港人的一般生活。」





「我們會繼續支香港人，包括透過英國國民（海外）護照簽証渠道於英國生活、工作和就學。」





外相祁湛明於報告中的前言部份指出，北京對香港的新聞媒體和公民社會進行各方面的審查，這些審查更伸延至中國境外，包括要求位於英國的非政府組織香港監察 （Hong Kong Watch）把其組織網站移除。





自1997年7月起，英國外相每半年便向國會提交《香港問題半年報告》（Six-monthly report on Hong Kong），講述《中英聯合聲明》和一國兩制的執行情況。





特區政府於報告發表當日出新聞稿表達強烈不滿。





「香港特別行政區（特區）政府今日（一月十二日）強烈反駁英國發表的所謂「香港半年報告：二○二二年一月至六月」（「報告」）中對「一國兩制」成功實踐下的香港惡意詆毀和政治攻擊。香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，特區政府再次敦促英國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉香港特區的事務。」



