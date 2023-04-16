烏克蘭和俄羅斯在東部地區展開異常激烈戰鬥

烏克蘭總統澤連斯基再次呼籲俄羅斯軍隊立即撤離，並處理俄羅斯對國際法的違規行為。





「昨天俄羅斯的導彈襲擊後，在頓巴斯地區搜索行動繼續。不幸的是，有消息稱在房屋的瓦礫下可能還有更多屍體。這次恐怖襲擊造成超過50棟住宅損壞和毀損，其中30多棟是公寓樓。」





消防員在損壞的建築物頂部攀爬梯子。隨著烏克蘭東部城市巴赫穆特的戰鬥加劇，俄羅斯對鄰近城鎮的攻擊在近日不斷升級。 Credit: SOPA Images/Sipa USA 根據烏克蘭當局表示，俄羅斯對烏克蘭東部城市斯洛維揚斯克的導彈襲擊，造成的死亡人數當時間星期六升至11人，救援隊伍正努力救出被困在公寓樓瓦礫下的人。





另外烏克蘭和俄羅斯武裝部隊正在東部城市巴赫穆特地區展開異常激烈的戰鬥，但親基輔的部隊仍在堅持防守。





俄羅斯國防部昨日較早時間表示，瓦格納雇傭兵團的戰鬥人員已經佔領了巴赫穆特的另外兩個區域，這是莫斯科在烏克蘭東部進攻中的主要目標。





瓦格納雇傭兵團自去年夏季以來一直在領導俄羅斯試圖佔領巴赫穆特的行動，這對雙方來說是這場戰爭中最長且最致命的戰鬥。





烏克蘭東部軍事指揮部發言人表示：「近幾十年來，在這座城市的市區地區發生了前所未有的激烈戰鬥。我們的士兵正在用血腥而激烈的戰鬥中竭盡全力削弱敵人的戰鬥能力並打破其士氣。每一天，在這個城市的每一個角落，他們都在成功地進行著。」





俄羅斯國防部表示，瓦格納部隊已經佔領了城市北部和南部郊區的兩個區域。俄羅斯陸軍的空降部隊支援這次聲稱的進攻，並在兩側阻止了烏克蘭軍隊的行動。





烏克蘭總統澤連斯基向最近受俄羅斯導彈攻擊的受害者家屬表示哀悼。 Source: AP / Czarek Sokolowski/AP 烏克蘭總統澤連斯基在週六每日視頻演講中重申希望盡快加入北約。他表示，烏克蘭在加入北約之前需要有效的安全保證，但未提供具體細節。



