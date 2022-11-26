烏克蘭人不忘當年的「人為大饑荒」

大饑荒是在 1932 年至 1933 年的冬季期間發生， 當年蘇聯政府為使烏克蘭人挨餓，而故意實施的一項政策。





今年的紀念活動特別令人激動，因為正值俄軍入侵期間，俄軍被指故意傷害烏克蘭的平民。





本周較早時份，教宗方濟各將俄軍入侵烏克蘭一事，與他所指的那場「可怕的種族滅絕」的大饑荒相提並論。





烏克蘭人對教宗以上的言論表示歡迎，其中包括 一名烏克蘭人科佩爾卡。





科佩爾卡表示： 「我同意教宗方濟各的聲明，因為我們看到的是對我們國家的種族滅絕行爲，有針對性的種族滅絕。 這場戰爭除了消滅我們作為一個國家和一個社會之外，再沒有其他目標了。」





另一方面，比利時總理德克羅正訪問烏克蘭。期間，烏克蘭總統澤連斯基與德克羅簽署了一份支持烏克蘭加入歐盟及北約的聲明。





德克羅讚揚烏克蘭人民堅毅不屈的精神：「德克羅表示我們今天看到的是，你們正在戰場上擊退了俄羅斯。我們看到的是，俄羅斯正轉而攻擊你們的人民，破壞你們的基礎設施。讓你們的人民跌落寒冷及缺水的狀態下。那這就是為什麼我們站在這裡顯得如此重要。」





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