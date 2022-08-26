聯合國發表中國新疆人權報告受壓 冀月底能公佈

針對中國當局被指於新疆進行種族滅絕及強迫勞動，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）於周四表示，她仍然爭取於今個月底任期結束前，發表聯合國新疆人權報告。

A picture posted on government social media in April 2017 shows detainees in a camp in Hotan Prefecture.

2017 年 4 月在政府社交媒體上發佈的一張照片顯示了維吾爾族人被拘留在一個新疆集中營。 Source: Supplied / Supplied/HRW

重點：
  • 巴切萊特表示爭取在月底任期結束前發表新疆人權報告
  • 報告已撰寫三年，多國速盡快發表
  • 中國及40國家聯署要求專員不要發表報告
  • 巴切萊特指一直承受兩方巨大壓力
  • 巴切萊特不會尋求連任聯合國人權事務高級專員
針對中國當局被指於新疆進行種族滅絕及強迫勞動，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）於周四表示，她仍然爭取於今個月底任期結束前，發表聯合國新疆人權報告。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特表示，她的目標仍然是在下周結束其四年任期前，發佈期待已久的聯合國新疆人權報告。

曾被指對中國態度軟弱捱轟

Advertisement
巴切萊特是智利前總統，她在今年較早前訪問中國，被指對中國態度軟弱，遭外界社會嚴厲批評，她以個人原因為由不會競逐連任聯合國人權事務高級專員。

巴切萊特說：「我們正在撰寫報告（關於中國對待新疆維吾爾族的待遇）。我打算在我的任期結束（2022 年 8 月 31 日）之前發佈它，我們正在努力。現在我們已經收到了來自（中國）政府的大量意見，我們需要像我們每次所做的那樣，對任何報告、對任何國家進行仔細審查。正如我之前所說，問題很嚴重。」
U.N. High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet
聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet） 目標在月底發表新疆人權報告。 Source: AAP

該報告已經撰寫了三年，並承諾將於數月內發佈，但由於不明原因尚未發表。

對於報告被推遲，她解釋說：「如你所知，3月初，我們與中國政府就訪問該國達成了協議，所以這是我想優先考慮的事情，因為訪問該國很重要，與高級官員就人權問題進行討論，以便能夠直接向他們傳達這些指控。」

承受兩方壓力 要求發表或取消發表

巴切萊特在日內瓦召開其今次任內的最後一次記者會，她承認，她一方面接獲大量查詢要求發表報告，另一方面亦收到中國和其他大約40個國家簽署的信件，要求她不要發表報告，令她正承受各方巨大壓力，但她表示不會理會，亦強調會對早前訪華獲得的新資訊，及來自中國政府的大量信息進行研究，將資料納入報告。

READ MORE

【中美高層對話結束】 中方：美國勿再干涉台、港、疆、藏問題


巴切萊特說：「 我確實收到了來自多個國家的來信，這是為甚麼我表示我一直受到希望發表報告，與及不希望發表報告的多個國家的壓力。你無法想像有多少信件、會議、要求發表報告，龐大的數字，從一年多前已開始，每一天， 任何時候，在每一次會議中都會被問到。」

右翼團體指責北京虐待居住在新疆西部地區的維吾爾族人，包括在拘留營中大規模強迫勞動。中國堅決否認迫害維吾爾族人的指控，維吾爾族人主要是穆斯林少數民族，約有 1000 萬人口。

China's Uyghurs
新疆人權問題備受全球關注，有指中國進行種族滅絕及強迫勞動。 Source: AAP

路透社於上個月的報道稱，中國已要求巴切萊特不發表有關報告。 

中國政府則多次重申，有關新疆出現「種族滅絕」及「強迫勞動」的講法，是美國政客及一些反華機構，及個人大肆炒作的「世紀謊言」，中國當局強調這些抹黑和打壓中國的行徑不會得逞。該政府又指，新疆社會正安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業，各族人民的各項人權已充分得到保障。

巴切萊特的任期將於8月31日 結束，她表示並不知道繼任者是誰，但表示很多人已申請接任聯合國人權事務高級專員一職。
READ MORE

澳洲如何打擊新疆強迫勞動？政府官員「遊花園」

中國否認百萬維族人被關押在再教育營

美國將禁止新疆商品進口 趙立堅：無資格充當教師爺

【國會聽證會】維吾爾社區作供指憂遭中國報復

人權觀察：中國人權狀況六四以來最惡劣

參議院通過海關法修例 禁止新疆強迫勞動商品

再有國家指中國對維族穆斯林為「種族滅絕」

維吾爾裔澳洲人恐遭帶到「再教育營」

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 26 August 2022 at 1:44pm, updated 31 minutes ago at 1:59pm
Presented by Yuki Yuen
Source: Reuters