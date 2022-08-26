聯合國發表中國新疆人權報告受壓 冀月底能公佈

重點： 巴切萊特表示爭取在月底任期結束前發表新疆人權報告

報告已撰寫三年，多國速盡快發表

中國及40國家聯署要求專員不要發表報告

巴切萊特指一直承受兩方巨大壓力

巴切萊特不會尋求連任聯合國人權事務高級專員

針對中國當局被指於新疆進行種族滅絕及強迫勞動，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）於周四表示，她仍然爭取於今個月底任期結束前，發表聯合國新疆人權報告。





聯合國人權事務高級專員巴切萊特表示，她的目標仍然是在下周結束其四年任期前，發佈期待已久的聯合國新疆人權報告。



曾被指對中國態度軟弱捱轟

Advertisement

巴切萊特是智利前總統，她在今年較早前訪問中國，被指對中國態度軟弱，遭外界社會嚴厲批評，她以個人原因為由不會競逐連任聯合國人權事務高級專員。





巴切萊特說：「我們正在撰寫報告（關於中國對待新疆維吾爾族的待遇）。我打算在我的任期結束（2022 年 8 月 31 日）之前發佈它，我們正在努力。現在我們已經收到了來自（中國）政府的大量意見，我們需要像我們每次所做的那樣，對任何報告、對任何國家進行仔細審查。正如我之前所說，問題很嚴重。」



聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet） 目標在月底發表新疆人權報告。 Source: AAP



該報告已經撰寫了三年，並承諾將於數月內發佈，但由於不明原因尚未發表。





對於報告被推遲，她解釋說：「如你所知，3月初，我們與中國政府就訪問該國達成了協議，所以這是我想優先考慮的事情，因為訪問該國很重要，與高級官員就人權問題進行討論，以便能夠直接向他們傳達這些指控。」



承受兩方壓力 要求發表或取消發表

巴切萊特在日內瓦召開其今次任內的最後一次記者會，她承認，她一方面接獲大量查詢要求發表報告，另一方面亦收到中國和其他大約40個國家簽署的信件，要求她不要發表報告，令她正承受各方巨大壓力，但她表示不會理會，亦強調會對早前訪華獲得的新資訊，及來自中國政府的大量信息進行研究，將資料納入報告。









巴切萊特說：「 我確實收到了來自多個國家的來信，這是為甚麼我表示我一直受到希望發表報告，與及不希望發表報告的多個國家的壓力。你無法想像有多少信件、會議、要求發表報告，龐大的數字，從一年多前已開始，每一天， 任何時候，在每一次會議中都會被問到。」





右翼團體指責北京虐待居住在新疆西部地區的維吾爾族人，包括在拘留營中大規模強迫勞動。中國堅決否認迫害維吾爾族人的指控，維吾爾族人主要是穆斯林少數民族，約有 1000 萬人口。





新疆人權問題備受全球關注，有指中國進行種族滅絕及強迫勞動。 Source: AAP



路透社於上個月的報道稱，中國已要求巴切萊特不發表有關報告。





中國政府則多次重申，有關新疆出現「種族滅絕」及「強迫勞動」的講法，是美國政客及一些反華機構，及個人大肆炒作的「世紀謊言」，中國當局強調這些抹黑和打壓中國的行徑不會得逞。該政府又指，新疆社會正安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業，各族人民的各項人權已充分得到保障。





巴切萊特的任期將於8月31日 結束，她表示並不知道繼任者是誰，但表示很多人已申請接任聯合國人權事務高級專員一職。

