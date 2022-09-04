維州 000 緊急求助電話市民等候太久「不能接受」

維州緊急服務部表示，維州政府正在改善該州的 000 (triple-0) 緊急求助接聽系統。

TRIPLE O HERO

2004 資料圖片。墨爾本 000 接聽員接到 12 歲 Steven Riddiford 求助電話，挽救了他母親的性命。 Source: AAP / JULIAN SMITH/AAPIMAGE

較早前，一項由緊急管理監察專員所做的調查發現，接聽延誤導致了 33 人喪生。原來在某些情況下，接聽電話的時間會超過十分鐘，其中一個個案更等了 76 分鐘。

維州 000 電話接聽服務的基準，是 9 成要求救護車出動的電話，需要在 5 秒之內便要接聽。

去年 9 月，只有 68% 的電話接聽達標，而到了今年 1 月，則跌到谷底，只有 39% 的電話在基準 5 秒內得到接聽。

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維州緊急服務部部長 Jaclyn Symes 表示，維州政府已經開落實施檢討中的建議。

Symes 表示，政府為了加強緊急求助接聽服務，投入了大量資源，包括超過 3.3 億元來到滿足需求並增加人手，他們的目標是增加額外 400 名員工。

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Published 4 September 2022 at 10:57am, updated an hour ago at 11:34am
By Aaron Wan
Source: SBS