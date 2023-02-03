美國領空發現疑似中國間諜氣球

一名國防高層官員周四（2／2）對記者表示：『很明顯，這個氣球的目的是為了進行監視。』





中國和美國這兩大經濟體近來因台灣問題、中國人權紀錄及其在南中國海的軍事活動而變得關係緊張。





該氣球自數天前進入美國領空以來，，美國當局一直在跟踪它，包括使用有人駕駛的美國軍用飛機對其進行觀察。





官員們拒絕透露該氣球的飛行高度，但指氣球是在民用航空通道之上和「外太空」之下運行。





美國高級軍方領導人曾考慮在蒙大拿州（Montana）上空擊落氣球，當地空軍基地設有核彈發射井。但考慮到碎片可能造成的潛在安全風險而最終取消有關建議。





美國官員向中國有關官員就此發出提問。





該官員補充說：『我們已經向他們（中國）傳達了我們對待此問題的嚴肅態度。』





該官員又指，近年來有間諜氣球多次飛越美國上空，但這次氣球停留的時間似乎比以往更長。





『目前，我們從情報收集的角度評估這個氣球的價值有限，但我們正在採取措施，防止外國情報收集敏感信息。』





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