【二千萬下載量】 立即刪除！16個惡意手機程式你要知

電腦保安軟件公司 McAfee 近日發表 博客文章 ，指網絡保安研究人員在至少 16 個假裝為有用的 Android 手機程式中，發現一個隱藏的新式惡意廣告「點擊器」。





博客文章表示，網絡犯罪份子經常設法賺取非法廣告收入。估計有 2,000 萬用戶曾經下載該 16 個手機程式。





雖然惡意軟件不如其他惡意軟件一樣危險，卻足以影響有關手機的操作表現，並從中秘密增加廣告收入。



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網絡保安研究人員在多個手機程式中，發現內藏惡意廣告「點擊器」。 Source: Supplied / McAfee 研究人員發現，有關程式在手機的背景運作期間，透過內藏的惡意廣告點擊器耗用 Android 智能手機的系統資源。





手機程式會在用戶不知情的情況下，在背景隨機點擊廣告。





該 16 個惡意軟件分別為：



BusanBus (com.kmshack.BusanBus)

Currency Converter (com.smartwho.SmartCurrencyConverter)

EzDica (com.joysoft.ezdica)

EzNotes (com.meek.tingboard)

Flashlight+ (com.candlencom.candleprotest)

Flashlight+ (com.dev.imagevault)

Flashlight+ (kr.caramel.flash_plus)

High-Speed Camera (com.hantor.CozyCamera)

Instagram Profile Downloader (com.schedulezero.instapp)

Joycode (com.joysoft.barcode)

K-Dictionary (com.joysoft.wordBook)

Quick Note (com.movinapp.quicknote)

Smart Task Manager (com.james.SmartTaskManager)

달력메모장 (com.smh.memocalendar)

손전등 (com.candlencom.flashlite)

계산기 (com.doubleline.calcul)

目前，Google 經已從應用程式商店 Play Store 將上述應用程式下架，但可能仍然在部份使用者的手機內運作。





研究人員建議，若使用者曾經下載上述應用程式，應該立即將其刪除。



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