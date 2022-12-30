【中國隱形間諜工具？】美國勒令國會議員及員工刪除TikTok

由於擔心中國科技公司 ByteDance 擁有的影片共享應用程式會被中國用作監視工具，因此網絡安全部門認為，「由於TikTok存在許多安全風險，會對用戶構成高風險。」





眾議院首席行政官斯平多 (Catherine Szpindor) 發佈的一份備忘錄中表示，要求所有政客和工作人員都從他們的手提電話中刪除 TikTok。





備忘錄寫道：「眾議院工作人員不得在任何眾議院移動設備上下載 TikTok 應用程序式。」





「如果你的眾議院移動設備上有 TikTok 應用程序，我們會聯繫你並要求將其刪除。」





此舉是在上周披露有關有 TikTok 員工非法獲取在該應用程序式和ByteDance上記者的個人數據，以試圖追查其報道來源之後所發生的。









聯邦調查局局長雷 (Christopher Wray) 上個月對國會委員會表示，TikTok 引發了國家安全擔憂，懷疑 TikTok 用戶的個人資料，包括位置和電話數據，已洩露給中國政府。





參議院本月通過了一項禁止在美國政府擁有的設備上使用 TikTok 的法案，並將很快由總統拜登簽署成為法律。





幾個政府部門已經實施了禁令，包括國務院、國防部和國土部。法律將把禁令擴大到整個行政部門。





美國至少有十幾個州也採取了禁止 TikTok 的行動，阿拉巴馬州和猶他州最近禁止該應用程式被安裝在國有設備和網絡。





TikTok 在美國仍然很受歡迎，去年擁有近 9000 萬用戶。大約三分之二的美國青少年使用TikTok，TikTok允許用戶發佈配上音樂的剪輯影片。





儘管只有少數國會議員擁有 TikTok 賬戶，但該平台作為接觸數千萬年輕選民的工具，在新一代政客中越來越受歡迎。在 2020 年總統競選和上個月的中期選舉中， 候選人都部署了 TikTok 宣傳以提高年輕美國人的選民登記和投票率。





儘管 TikTok 的人氣暴增，但有關ByteDance與中國政府關係的問題仍在繼續。人們越來越擔心該應用程式是中國的隱形間諜工具，聲稱ByteDance必需向中國政府交出被要求的任何用戶數據。





前總統特朗普發佈了一項行政命令，在 2020 年禁止 TikTok，但該命令被法院阻止，並於去年被拜登撤回。從那以後，要求徹底禁止TikTok的新政治壓力越來越大。







