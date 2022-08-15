美國再有高層訪台 中國：美方不遺餘力挑起對抗

美國政客代表團於周日抵達台灣進行為期兩天的訪問，並將與台灣蔡英文總統會面，這是在美國眾議院議長佩洛西訪台後，導致台灣與中國之間的軍事緊張局勢後，第二個訪問台灣的高層團體。





中國一直聲稱自治的台灣是其領土，並於台灣附近進行了軍事演習， 期間導彈橫跨首都台北上空，以表達對美國眾議院議長希佩洛西8月初訪問台北的憤怒。





美國駐台北大使館表示，代表團由參議員馬基（Ed Markey）率領，並由4名眾議院政界人士陪同，他們將此行描述為對印太地區進行更大規模訪問的一部分。





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台灣總統府表示，代表團將於周一上午會見總統蔡英文。





聲明稱：「特別是在中國以軍演加劇台海及地區緊張局勢之際，馬基率團訪台，再次表明美國國會對台灣的堅定支持。」







馬基擔任參議院外交關係東亞、太平洋和國際網絡安全小組委員會主席。馬基的發言人說，是次訪問的共同領導人是國會核武和軍備控制工作組的代表加拉門迪（John Garamendi）和代表拜爾（Don Beyer）。





中國駐華盛頓大使館於周日表示：「美國國會議員應按照美國政府的一個中國政策行事」，並認為最近的訪問「再次證明美國不希望看到台海局勢穩定，不遺餘力挑起雙方對抗，干涉中國內政」。





白宮國家安全委員會發言人表示，國會議員已經訪問台灣數十年，並將繼續這樣做，並補充說，這種訪問符合美國長期以來的「一個中國」政策。





馬基的辦公室表示，台灣政客「將在《台灣關係法》、美中聯合公報和六項保證的指導下，重申美國對台灣的支持，並將促進台海地區的穩定與和平」。





馬基的辦公室表示：「代表團將與民選領導人和私營部門成員會面，討論共同利益，包括減少台海緊張局勢和擴大經濟合作，包括對電子電路板的投資。」



中方強烈反對美國眾議院議長佩洛西訪台， 並以軍演作回應。 Source: EPA / Taiwan Ministry of Foreign Affairs



代表團在訪台前曾在韓國停留，馬基並會見了南韓總統尹錫烈。





台灣外交部發佈了一系列照片，顯示有4位政客乘坐美國空軍運輸機抵達台北市中心松山機場，而馬基則抵達桃園國際機場。





美國駐台北大使館表示：「代表團將與台灣高級領導人會面，討論美台關係、地區安全、貿易和投資、全球供應鏈、氣候變化和其他共同關心的重大問題。」





雖然中國在台灣的軍演有所減弱，但仍在進行中。





台灣國防部表示，於周日有11架中國軍機曾越過台灣海峽中線或進入台灣防空區。





美國官員表示，北京對佩洛西的訪問「反應過度」，並以此為藉口試圖改變台灣海峽的現狀。





