美國旅客攜「金槍」入境澳洲 遭邊防署攔截並起訴

澳洲邊防署（ABF）星期日（4月23日）在雪梨機場攔截了一名乘搭美國航空AAL78航班自洛杉磯抵達、攜帶未申報手槍入境的28歲美國女子Liliana Goodson。





執法人員在她的行李箱過檢時，發現一把24卡的鍍金手槍，但她並未持有在澳洲進口或擁有槍支的許可證。





該手槍屬於M1911點45 ACP口徑半自動手槍，在美國比較普遍，通常帶有一個七發彈匣，價值超過2000美元。





邊防署指揮官Justin Bathurst表示，他們憑自身技術和先進的檢測設備成功避免了一件危險武器進入澳洲。「我們不只一次看到邊防人員在針對和阻止非法的高危物品進入澳洲方面表現出色。」





「邊防署是澳洲第一道、也是最重要的一道防線。我們致力於通過和執法機構合作，防止未登記的槍支等物品穿過邊境，來保護我們的社區。」



邊境人員在行李過機時發現槍枝。 Credit: ABF 邊防署在其網站的新聞稿中表示，該美國公民違反了1901年《海關法》的233BAB(5)條禁止未經事先批准進口槍枝的規定，因而被捕並起訴。若罪名成立，最高可面臨10年監禁。





該女子星期一在雪梨唐寧中心（Downing Centre）地方法院出庭，獲准保釋，在5月10日再提堂。





她被要求交出護照，並居住在Bondi一個指定地點，每日要到Bondi警署報到。邊防署指，在庭審結束之後，她有可能被取消澳洲簽證並驅逐出境。



