【唔好嘥】仲有一百五十萬消費券未用 你用咗未？

這一項計劃價值2.5億元的「 新州住宿及重新探索消費券發放 」(Stay & Rediscover Voucher Scheme)，旨在振興封城後經濟備受打撃的本地旅遊業。





然而，這些由新州政府提供的消費券目前仍有一半以上尚未使用，州政府警告民眾必須在計劃結束前，即約兩周內左右使用，否則將會失去。





新州共發出逾210萬消費券，但只有約63萬張被使用。





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每名新州居民將透過Service NSW手機應用程式獲派發50元住宿消費券一張，供入住州內3,000間酒店使用。





新州父母消費券的使用率較高， 310 萬張消費券中有 58% 被認領。然而，隨著學校假期開始，該州家長仍有近130 萬張未使用的 50 元消費券可使用。





學齡兒童的父母有資格獲得五張新州父母消費券，可用於參與住宿計劃的住宿以及已註冊獲得 Discover 代金券的博物館、電影院和其他娛樂場所。





兩種消費券計劃都將於 10 月 9 日結束，即學校假期的最後一天。





客戶服務廳長多米內洛（Victor Dominello）表示，使用「住宿和父母消費券進行的交易已經耗資已經超過 2.57 億元。





大約 72% 的 Dine and Discover 消費券在 7 月到期之前已被兌換。





95% 的人至少使用了該計劃發行的六張消費券中的一張。 Dine and Discover 計劃的最後一周是其 16 個月運行中最繁忙的一周，在最後一天兌換了超過 110 萬張消費券。

