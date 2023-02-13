【小心樂極生悲】情人節最普遍禮物 竟是「寵物毒藥」

雖然鮮花可以為情人節增添浪漫，但原來有多款鮮花對動物來說是劇毒，甚至可致命。





新州愛護動物協會（RSPCA）的獸醫 Gemma Ma 表示，從花瓶中的水，到百合花的莖，甚至是掉落的花粉，如貓食用到百合的任何部分，都可能對貓造成致命傷害。





Gemma Ma 指，一隻小貓即使只吃到少量百合花，仍會導致快速腎衰竭，在吃到百合花 36至72 小時內，更可能會致命。





攝入百合花的貓可能會開始嘔吐，但亦可能不會表現出任何明顯的疾病跡象。與此同時，腎功能衰竭會表現出對食物不感興趣、脫水、抑鬱、渴睡，以及排尿過多或不排尿。





一旦貓出現腎衰竭的臨床症狀，通常為時已晚，對脆弱的腎臟造成的損害，可能已經無法逆轉。





如果懷疑貓吃了百合植物的任何部分，請立即帶到當地的獸醫或動物醫院急症。





如果可在百合被消化前盡快從身體內取出，貓將有最大的生存機會。





除了百合以外，紅玫瑰也可能對貓狗造成傷害，踩到或吞下帶刺的莖，可能會刺破貓或狗的爪或喉嚨。





建議將玫瑰修剪整齊並放在櫃檯上，遠離寵物。



很多人都會在情人節贈送朱古力，但在朱古力中含有的甲基黃嘌呤（Methylxanthines），包括咖啡因和可可鹼等物質，均對狗和貓有劇毒。





貓狗攝入巧克力會導致嘔吐、腹瀉、癲癇發作、心率加快等，甚至死亡。





而另一種會在甜食中發現的糖替代品木糖醇（Xylitol），亦是另一種需要注意的極危險的成分，可能會導致寵物死亡。





如發現貓狗不慎吃了有關食物，應立即去求醫。





此外，情人節與情人小酌一杯亦要小心，要確保不要將酒精灑在地上，或讓裝有酒精飲品的玻璃杯讓貓狗接觸到。





如貓和狗會舔到酒精，對牠們的小胃和內部系統造成嚴重傷害。





寵物酒精中毒的症狀包括抑鬱、動作不協調、定向障礙、嘔吐、呼吸困難，甚至可能死亡。





除了花與食物，另一要留意的就是禮物包裝紙和蠟燭，要避免寵物吞下包裝紙，和小心牠們打翻點燃的蠟燭，燙傷牠們的腳掌。





建議盡快清理禮物包裝紙，及將蠟燭在寵物不能觸及的地方點燃。







