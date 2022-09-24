【猶如核武】瓦努阿圖推動化石燃料不擴散條約 促澳洲加入

瓦努阿圖成為第一個在外交上推動化石燃料不擴散條約的國家，有關條約將煤炭、石油和天然氣的威脅，比喻為核武器，促請全球，尤其是煤炭和天然氣生產國澳洲，逐步淘汰化石燃料並停止新項目。





瓦努阿圖總統武羅巴拉武在聯合國大會的講話中提到，全球快速升溫所造成的生存危機，從颶風和珊瑚白化，到叢林大火、長期乾旱和洪水等自然災害。





他說：「基本人權正在受到侵犯，我們衡量氣候變化的不是攝氏幾多度或以噸計的碳排放數目，而是人類生活問題。」





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他呼籲制定一項化石燃料不擴散條約，以按照每年減少攝氏1.5度，逐步減少煤炭、石油和天然氣的生產，並為每個依賴化石燃料生活的工人、社區和國家實現全球公平過渡。



《巴黎氣候協議》呼籲各國立志將升溫限制，以將本世紀全球氣溫升幅控制不超過攝氏 1.5 度，但這目標遠遠未能實現。





在一份聲明中，氣候運動組織「350」更將瓦努阿圖建議的條約，與目前管理核武器和地雷威脅方面的協議作比較。





瓦努阿圖是一個擁有 300,000 人的群島，位於澳洲東部約 1,750 公里，他們呼籲全球超過 65 個城市和地區政府，支持他們，並加入簽署這條條約。





包括倫敦、利馬、洛杉磯、加爾各答、巴黎和夏威夷等地方已經表示支持，並獲得到梵蒂岡和世界衞生組織支持。





世衞總幹事譚德塞上週表示：「現代人對化石燃料的依賴，不僅僅是破壞環境的行為。從健康的角度來看，這是一種自我破壞的行為。」





瓦努阿圖是世界上最容易受到氣候變化影響的國家之一。他們大約 80 個島嶼正受到海平面不斷上升、乾旱和越來越強烈的風暴威脅。



與此同時，澳洲氣候變化及能源部長鮑文（Chris Bowen）促請中國和美國，在今年較後時間舉行的聯合國氣候變化會議峰會之前，恢復談判。





美中氣候談判因為美國眾議院議長佩洛西在 8 月訪問台灣後而中斷。





鮑文表示，兩國領導人重聚，將有助於11 月在埃及舉行的峰會上取得更好的成果。

