維州同一大廈多次被「爆格」上鎖車位信箱無一幸免

最新的犯罪數據顯示，墨爾本及Yarra市的盜竊案增幅最大。





其中曾因爆發疫情而成為新聞焦點、位處Maribyrnong的Ariele綜合大廈，一年內多次成為目標，失竊物品包括一輛價值$2000 的單車、一套價值$4000 的套鼓及足球設備。





據9號台報，不少物品均在停車場內被盜，有大廈居民已經開始用金屬練加強停車場內儲物籠的保護。





有居民形容，停車場像有「磁鐵」一樣將財物吸走。





郵箱亦成為盜賊的目標，有居民 Protyan Roy 指：



很多包裹都被偷走。 大廈居民 Protyan Roy

甚至連Protyan孩子需要服用的重要藥物亦「不翼而飛」。





除此以外，報導亦指，包括Hobsons Bay、Hume、Casey 和 Bayside等地區的盜竊率亦正上升。





物業管理人協會（Strata Community Association）的埃文斯 (Gregor Evans) 解釋，隨著越來越多墨爾本人返回辦公室工作，可能亦令不法分子正有機可乘。





他鼓勵有關的公寓樓居民聯繫他們的法人集團或物業管理公司以尋求幫助。。



住客可以要求對方增設訪客控制系統或監控電視系統等設施，以提高公寓的安全。 物業管理人協會的埃文斯

但Ariele大廈的住戶卻指，他們的訴求一直被漠視。有居民Megan Menzies表示：



我們有時會想知道、我們的物業管理經理是否真的存在。 大廈住戶Megan Menzies

該大廈的業主立案法團代表已向 9號台表示，他們最近進行過一次保安審查，已檢測大廈的安全性，並加裝門鎖保護器及新警告牌。





「已在物業四周再安裝了四個攝像頭，系統也進行了升級。」





任何維州大廈的居民、若對物業的管理情況存疑，可以向維州消費者事務公署投訴。









