【移民喜訊！】維州放寬資格 接納技術清單所有職業

重點： 維州政府表示， 2022-23 年技術移民計劃現已開放

內政部相關職業清單上的所有職業現在都符合申請條件

計劃開放予居住在維州和海外的申請人，為技術移民提供在維州獲得永久居留權的途徑

維州政府表示， 2022-23 年技術移民計劃現已開放。





「成功的申請人為維州帶來的技能，會對僱主以至維州經濟有利。該計劃提供了兩種簽證途徑（190及491）。」





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在提交 ROI 前，申請人應確保他們符合所有資格要求，而 ROI 將在 2023 年 5 月之前進行評估。



申請人須先提交一份「有興趣移民登記表」（Registration of Interest， ROI）。 Source: Getty / Getty Images 政府指出，遴選過程競爭激烈，於 2021-22 年的計劃， 政府接獲超過 15,000 份ROI。





30 歲的 Tanmay Jhawar 日前獲得了永久居民簽證，他很高興這個過程已經完成，並塵埃落定。



Tanmay Jhawar 是一名資訊科技專業人士，目前居住在墨爾本。 他說：「我在 8 月 9 日獲得了簽證，現在我鬆了一口氣。我在資訊科技行業工作，我已在去年提交了永久居民簽證申請，所以我相信如果該州有緊急需要的技術，審批簽證的程序不會過長。」





墨爾本的一位移民專家 Neha Singh 表示，今年的移民計劃為去年未能獲得邀請的申請人提供了一個很好的機會，因為去年的計劃僅針對科學、科技、工程、數學和醫學等特定領域的申請人（STEMM ）。





她說，這對於之前無法滿足州提名要求的人來說，也是一個很好的機會。





她說：「這一次，政府接納技術水平為 1、2 和 3 的所有技術職業。你只需要在工作，並且必需出示工作證據。」





她補充說：「在我看來，政府仍會優先考慮一些職業，如醫療保健、社會服務、STEMM 、先進製造業、大廚、廚師和幼兒教育。」

