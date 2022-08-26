【學生不滿！】維州學府評價最差 公認精英大學獲全國最低分

在新冠大流行期間，維州的大學錄得全國最差的學生滿意度。





調查作為學習和教學質量指標 (QILT) 計劃的一部分，發現 RMIT 大學緊隨墨爾本大學，僅為 67%，而Monash University、La Trobe University和Victoria University則低於平均所有大學 的73%正面評價。





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儘管墨爾本大學在 2020 年和 2021 年的評分最低，但在兩年期間，墨爾本大學的正面評價比率是維州所有大學中進步最大，增長了 11%。





墨爾本大學在 2020 年和 2021 年的評分均為最低。 Credit: www.timeshighereducation.com



新州和昆州的大學學生最快樂，而於坎培拉的Avondale University評分最高，為 90%。





維州排名最高的大學是澳洲天主教大學（ACU）和Deakin University，它們的評分分別為 79% 和 78%。Swinburne University of Technology的整體教育體驗排名在第 17 位。





報告亦指出，有一系列內部因素可能導致維州一些大學的分數比其他大學更低。





墨爾本大學的學生滿意度排名包尾。 Credit: The Student Experience Survey, Federal Education Department



報告指：「維州的大學在 2020 年和 2021 年期間都處於完全或部分封城狀態，但於2021 年的大部分時間，學生能夠重返校園學習，這可能解釋了其中的一些結果。」





「然而，Victoria University，Swinburne University of Technology和 La Trobe University,等其他維州大學的學生評分變動較小，這表明還有其他因素導致了機構層面的評分結果變化。」





全國學生聯盟主席 （Georgie Beatty ）表示，維州大學成績下降的原因可能是在學位集中化的情況下，尤其是在墨爾本大學，學生感到與同學和講師脫節。





她說， 享負盛名的校園無法提供其著名的活潑學生文化和課外活動，這導致其分數下降。她又指， 分數飆升的主因是學生能夠重返校園。







墨爾本大學的一位發言人表示，該機構對其低分感到「失望」，稱需要做更多的工作來改善學生的體驗。他說，一些措施包括為國內和國際學生提供更多獎學金，並在網上和校園內創造更具吸引力的體驗。





與 2020 年相比，去年包括維州在內的大多數大學，感到受支持的學生人數有所下降。但Monash University的分數從 64.2% 提高到 69.2%。大學發言人指，學生們仍然對遙距學習課程感到滿意。





澳洲統計局的數據顯示，去年約有 130 萬人在接受高等教育，而最近的澳洲青年縱向調查（Longitudinal Survey of Australian Youth）發現，有 5% 的學生因疫情大流行而暫停學業。



