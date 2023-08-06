維州工黨議員涉「嚴重襲擊」 州長稱已報警及踢出黨

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）昨晚（8月5日）發聲明表示，原屬工黨的Ringwood選區下議員福爾斯（Will Fowles）涉嫌襲擊議會職員。





「8月3日周四下午，政府獲告知本周發生了一宗襲擊案。我的辦公室在周五和周六展開調查，收到一名政府僱員提供的有關Ringwood選區議員涉嫌嚴重襲擊的資訊。我的辦公室已在周六晚上把事件轉介維州警察。」





「基於上述資訊，我不能繼續接受福爾斯繼續擔任議會工黨成員，政府尋求並獲得了Ringwood選區議員離開議會工黨的辭呈。」





聲明又表示，當局已與涉事的議會職員就事件溝通。「投訴人會繼續獲得支持，其私隱應獲得尊重。職員的福祉和職場安全的權利是不容妥協的。」



然而，福爾斯本人隨後也發表聲明，堅決否認襲擊指控。「這不正確，沒有襲擊案。我被要求停止擔任議會工黨的成員，我預計這是臨時舉措。」





他又表示會全力支持相關調查：「我仍是州議員和工黨成員。我的重點仍然是竭盡所能代表本地社區。我不會再作評論，直至我獲得清白。」





維州警察證實收到州政府轉介案件，已聯絡受害人，但未接到正式報案，也尚未作出起訴。





自2018年起當選議員的福爾斯並非首次牽涉襲擊案。他在2019年曾經在坎培拉一間酒店，就行李問題和職員發生肢體衝突，一度砸破一扇木門。



