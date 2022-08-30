【貴過Unit?】單字母車牌破全國同類車牌售價記錄

今次拍賣的「Q」字車牌、共有 11 次投標，最終獲勝者—連其他雜費在內—要支付共 390,000 元，但尚不清楚居住在昆州的新主人，是否還需要再額外付費才能在當地使用這個維州發出的車牌。





據VicRoads表示，「Q」字牌最初在市場出現是在2010 年，當時維州當局推出以24 個單字母車為主題的「特式車牌」，「Q」字牌在當年的拍賣會上以50,000 成交。





但在同一場合，「A」字牌以110,000 元成交成為同類車牌中最貴，「X」字牌則以 100,000 元成交，位居第二。而由於「I」和「O」的字母車牌、與數字「1」和「０」太似而被扣起。





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但同一場合，「A」字牌以110,000 元成交成為同類車牌中最貴，「X」字牌則以 100,000 元成交，位居第二。但由於「I」和「O」的字母車牌、與數字「1」和「０」太似而被扣起。 Credit: Anthony Devlin/PA



之後在2019 年，「Q」字牌亦曾於Motorclassica 車展上，以181,000 元售出—如今車牌的售價，在三年內增長了 100%。雖然創下了單字母車牌的新售價紀錄，但其售價仍遠被只有數字的澳洲車牌所拋離。









2022 年 5 月，維州的傳統數字車牌（即並非自定車牌）號碼「14」、就以破紀錄的227 萬澳元售出，但新州的「4」號牌仍是澳洲目前公開售出的最昂貴車牌，2017 年，新州的「4」號牌，就以245萬元成交。





雖然「Q」字牌創下了單字母車牌的新售價紀錄，但其售價仍遠被只有數字車牌拋離。 (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE



但新州「4」號車牌的售價，仍低於香港的無字頭車牌「28」，該車牌在香港運輸署於16年拍賣時，以歷史高價1810萬港元(334萬澳元)成交，打破香港最高車牌拍賣成交價紀錄。有媒體報導指，「28」車牌以公司名義買入，用於一輛價值逾800萬港元的勞斯萊斯名車上，但未能獲悉實際持有人誰屬。







而據外媒報導，全球最貴售價的車牌，目前屬於阿布扎比發出的「1」號車牌，該車牌在 2009 年以 1430 萬美元(2,075萬澳元 )的價格售出。



