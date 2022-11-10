【警告】食肉流行病夏天來襲 維州多個地區成熱點

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這一種食用「流行病」稱為 布如里氏潰瘍 （Buruli ulcer），又稱為班茲達潰瘍（Bairnsdale ulcer），是一種由潰瘍分枝桿菌造成的傳染性疾病。





皮膚感染在撒哈拉以南非洲和澳洲最常見，開始是無痛腫脹，類似於蚊蟲叮咬，可能會在數天或數週內生長並變成充滿膿液的大潰瘍。如果不及時治療，潰瘍可能需要手術，或者在極端情況下會導致截肢。



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布如里氏潰瘍可造成傷口潰瘍 Source: AAP / Medical Journal of Australia/PR IMAGE 維州副首席衛生官（傳染病）副教授弗里德曼（Deborah Friedman）周三（11月9日）在公共衛生警告中證實，布如里氏潰瘍已經在全州進一步蔓延，病例出現在以前從未發現過的新地點。





本年截至現時為止，全維州已至少報告了 266 宗布如里氏潰瘍，新增的多宗案例與大吉朗地區（Greater Geelong）的地區有關，包括 Belmont、Highton、Wandana Heights、Newtown、Grovedale 和 Marshall。





另外，在墨爾本大都會司與維州不同地區，包括：Brunswick West、Essendon、 Frankston、 Phillip Island 及 Mornington Peninsula 地區亦有發現案例。





在多爾蒂研究所研究導致這些疾病的細菌團隊的 Tim Stinear 教授表示，衛生官員預計，隨著溫暖月份蚊子數量增加，布如里氏潰瘍的風險會上升。





衛生當局表示，這種疾病在整個維州內傳播，已不再局限於特定的沿海地區。





雖然它不會在人與人之間傳播，但卻透過負鼠及蚊等媒介傳播，六十歲以上人士為此病的高危一族。





潛伏期從四個星期到九個月不等，平均為四到五個月。





維州副首席衛生官弗里德曼（Deborah Friedman）表示，早期識別和診斷對於防止皮膚和組織損失至關重要。





如果民眾出現傷口久未治癒的情況或懷疑染上潰瘍，他們應該要求他們的全科醫生進行 PCR 檢測，這可以快速診斷，亦可以快速使用正確的抗生素並獲得良好治療結果。





雖然這種潰瘍不會殺人，但如果治療不當，可以造成毀容或致殘。





任何人若確診必須在五天內通知衛生部門。

