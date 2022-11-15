【受不了】廣州爆發大型抗議 隔離圍檣被推倒

重點 周一晚上，廣州爆發罕見示威。

示威民眾並和當地警方展開對峙，警車被推倒。

示威者對中央清零政策帶來壓力。

目前，廣州的疫情不斷升溫，每日新確診人數逾 5,000 人。





由於海珠區部分地區一直延長封控期，網傳引起大批民眾不滿抗議。





一段在社交媒體推特上廣泛流傳的視頻顯示，廣州市海珠區大批民眾走上街頭，向身穿白色防護服的工人抗議，亦有人合力將停泊在路邊的警車推翻。





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警方試圖破開鐵閘進入小區，大批居民反抗，遂發射高壓水槍鎮壓。事發後，多輛警車駛往現場，包括車身寫有「特警」二字的警車。





推特在中國被封鎖，與該地區「騷亂」話題相關的幾個話題標籤在周二（11月15日）早上亦在中國的社交平台上被刪除。





路透社就此向廣州市政府和廣東省警方查詢，但當未就此作出回應。均未回應路透社的置評請求。





一位叫切特的廣州居民表示自己住在距離抗議地點約一公里的地方，他形容周一晚上那裡很緊張，每個人都確保他們的門被鎖上。他說當地的聊天群和社交媒體上充斥著這一幕的視頻和圖片。





他的住宅區已經被封鎖了大約 20 天，他表示：當它發生在我身邊時，我發現它真的很令人沮喪。看完這些圖像後，我昨晚無法入睡。





周二（11月15日），中國報告了11月14日當地新增17772宗新冠確診，高於前一天的16072例，也是自4月以來的最高水平。





在首都北京，周一的新感染病例達到了創紀錄的462例。重慶、鄭州等主要城市疫情最為嚴重。





而當局上周宣布旨在緩解嚴格的新冠限制規定帶來的嚴重影響的新政策後，許多城市縮減了常規檢測措施。





儘管中國當局上周五宣布一些嚴格的新冠政策將被放寬後，不少人表達了謹慎的樂觀情緒，但本周的疫情卻不斷惡化，使不少人愈來愈擔心。同時，一些城市亦調整了他們的定期核酸檢測，使民眾感到困惑。



「清零」疲勞

周一晚上廣州的場景，是民眾對新冠限制措施不滿情緒的最新一次表達。





上個月，鄭州一間蘋果手機代工生產工廠富士康工廠爆發了新冠疫情並引起混亂，許多工人翻牆逃離，影響了工廠的生產。



擁有近1900萬人口的廣州的官員表示，除了已經建成的擁有2萬張床位的6家方艙醫院外，他們還計劃建立更多的方艙醫院，主要用於觀察無症狀感染者。







摩根大通分析師寫道：「廣州的感染曲線正在追隨上海3月至4月暴發的速度，引發了是否會觸發全城封鎖的問題，」文中所指的便是上海今年為期兩個月的大規模封鎖，這引發了廣泛的騷亂。









分析師表示：“這將成為政府推動放寬新冠限制措施的決心的一個檢驗點。”









摩根大通估計，中國在過去一周裡累計新增病例超過10例的所有城市累計共擁有7.8億人口，佔該國GDP的62.2%——大約是9月底水平的三倍。





民眾排長隊做檢測

根據中國的新規定，檢測工作將更具針對性，從而減輕城市的巨大財政負擔。









周一，北京人口最多的朝陽區將一些檢測點移至靠近居民區的地方。









雖然這增加了檢測點的數量，但也導致許多人等待時間過長，十分挫敗，因為許多工作場所要求出示24小時內核酸陰性檢測結果。





在北京，一名防疫工作人員讓人們在排隊等候新冠測試時掃描他們的健康碼。 Source: Getty / Kevin Frayer 在微博上，一個關於檢測點關閉的話題在周一晚間被大量批評的評論淹沒，該話題隨後被屏蔽。一位微博用戶寫道：「上班族怎麼辦？」另一個人問道「“這個政策是甚麼腦子想出來的？」





周二，官員們表示，朝陽市正在增加更多的檢測點，包括辦公室附近。北京市目前還對養老院實施了嚴格的限制措施，稱「非必要不探訪」。



感冒藥短缺

另外，隨著中國國內疫情升溫，河北石家莊市內部分藥店的連花清瘟膠囊出現斷貨情況





當地連鎖藥店的工作人員稱「現在是有多少賣多少」。有藥房甚至表示，「上午已經斷過一次，剛剛調過來一批，已基本買完。」





除連花清瘟外，其他感冒類藥品的銷售量最近兩日也大幅上漲。石家莊國藥樂仁堂連鎖藥店的各種感冒藥被搶購一空，店內的板藍根顆粒已經賣完。



