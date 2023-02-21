報讀專業涉國安風險 中國留學生簽證審批持續延遲

來自中國的Melody Zhao獲得迪肯大學（Deakin University）的數據科學專業的博士生錄取信後，在去年2月23日入紙申請學生簽證，不料一等就是一年，她不得不四次延遲開學。





她表示，除了在去年2月28日獲通知要做體檢之外，內政部再無任何消息傳來，她多次去信查詢都石沉大海。





《衛報》獲悉，有數百名離岸申請就讀STEM（科學、技術、工程和數學）專業學士以上學位的中國留學生，都有簽證延遲的情況，而來自伊朗、印度和巴基斯坦的申請者也面臨類似問題。





法例規定，運輸、環境、人工智能等63個學科因為涉及澳洲的國家利益和國家安全風險，這些學生簽證需要額外對學生進行背景審查，而學校須事先確保學生的國籍和專業不在當局的制裁清單範圍內。



Melody Zhao表示，她知道有人已等了3年。「澳洲的簽證審批政策對我們國家的學生似乎太嚴厲和不公了。沒跡象顯示政府會清理積壓的離岸申請，即使他們在11和12月已為在岸博士生批出了2000個簽證。」





「因為長期且毫無理由的審批時間，一些人已撤回申請，選擇其他可以更快開始學習的國家了。」





她自己也已申請了美國的大學，打算如果澳洲的簽證仍未為8月的學期批出，便會赴美趕及秋季學期。





教育部的數據顯示，2022年有47,428名中國留學生抵澳，比2021年減少11.3%，比2019年減少27.2%。





內政部則回應指，從2022年7月1日到2023年1月31日，有3.5萬名離岸中國公民獲批學生簽證，超過500人是就讀學士以上課程——數字仍是各國籍中最高。而中國公民在學士以上課程的離岸簽證審批超過2年的個案中佔不足1%。





其 網頁 顯示，學士以上學位的簽證申請，半數在4個月內完成審批，只有一成要等超過12個月。



新南威爾士大學一位匿名的教授透露，仍在等候6位中國博士生入境，甚至有一名學生是在新冠疫情前已申請簽證。





「你要非常幸運才能獲批。他們從中國大使館獲得的反饋是，如果等了超過6個月，就別等了，改去美國、加拿大、歐洲吧。」



