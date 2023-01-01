澳洲再多一州份安樂死合法化

要點： 《2021 年自願輔助死亡法》（以下簡稱“法案”）於 2021 年 9 月獲得通過。

從 2023 年 1 月 1 日起，符合條件的昆州人可以要求安樂死。

昆州是繼維州、西澳、南澳和塔州之後第五個將安樂死合法化的司法管轄區。

在該州的安樂死於新一年生效後，患有絕症的昆州人可以在他們選擇的時間要求安樂死。





《2021 年自願輔助死亡法》（以下簡稱“法案”）於 2021 年 9 月通過，自 2023 年 1 月 1 日起，符合條件的昆州人可要求安樂死。



誰有資格？

患有晚期、不斷惡化和絕症並且壽命不到一年的疾病、疾病或醫療狀況的人可以要求安樂死。





有關要求將經醫學專家小組審批，並且必須得到患者主診醫生的批准。



有什麼保障措施？

法律對申請病人作出保障，他們在申請時，必須確保有提出請求的心智能力，而且是在沒有脅迫的情況下提出。





安樂死倡導者指，它賦予身患絕症的患者選擇如何度過最後日子的權利，並有讓他們有尊嚴地死去。



何以引入安樂死？

Clem Jones Trust 主席 David Muir 表示，該計劃的開始是由於倡議者家和政治家幾十年來一直致力為接近生命盡頭的昆州人提供更廣泛的選擇。





他在聲明中表示：「在許多個人和組織努力工作多年，甚至努力工作數十年，以實現昆州的安樂死法律。」





他同時表示應該表彰昆州議會中來自不同政治派別的投票支持新法律的議員。



他們都知道，自願安樂死與他們無關，也與他們可能持有或不持有的信仰無關，而一直是讓身患絕症的昆州人作出個人選擇。

反對者認為安樂死引起倫理和道德問題，並可能對弱勢群體施加壓力，使他們結束生命，並呼籲為紓緩護理提供更多資金。





昆州是繼維州、西澳、南澳和塔州之後第五個將安樂死合法化的司法管轄區。





新州於 5 月通過了自願安樂死法，這意味著該法將在未來 18 個月生效。





首都領地政府計劃明年出台立法，但北領地尚未透露就有關安樂死立法的計劃。

