【為教會好？】澳洲最大宗教團體被指控「工資盜竊」

總部位於Deagon 的道教澳洲青松觀，三名員工向公平工作調查專員署（Fair Work Ombudsman）提出被僱主拖欠薪酬及福利的指控。





員工Fiona Hsieh、Susan Arnold 和 Michael Gilmore—在青松觀的寺廟和護老院工作，他們負責清潔、物業管理和辦公室行政工作。





根據他們提交給專員署的文件表示，青松觀正在「有系統、有計劃地拖欠長期服務、弱勢和低薪員工的工資」。





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教會知道為保護這些工人而制定的獎勵和工作場所法律，但卻選擇公然無視他們以得到更大利益。





在布里斯班北部的迪貢（Deagon）的道教澳洲青松觀是南半球最大的道教教禮拜場所。





澳洲道教協會的總淨資產超過 7000 萬元，2020 年的年收入為 2330 萬元。





Statera Group 董事埃爾德（Mark Elder）是兩名員工 Gilmore 先生和 Arnold 的工作場所關係代表，他說，在本月較早前公平工作調查專員署舉行聽證會後，這些問題現已提交給公平工作調查專員進行調查。





埃爾德表示，他將代表他的客戶申訴有關教會「故意」不支付規定的臨時裝載、加班費、公共假期加班費和其他費用。





他表示：員工被告知，這個決定是為了「道觀的利益」。





埃爾德表示，員工被迫簽署新的僱傭合同，這將降低臨時僱員的每小時基本工資，使他們在就業中處於不利地位。





他說：員工拒絕簽署這些新合同。在向公平工作調查專員署會提起的工作場所糾紛中，指控工資被盜的情況下，青松觀在沒有通知的情況下單方面繼續降低了員工的每小時基本工資。





教會聘請了一家人力資源諮詢公司進行審計，以確定他們所謂的「潛在的疏忽少付」的程度。





埃爾德表示，審計對員工保密了近五個月，最終道觀被迫向專員署披露審計結果。





他說：這些長期服務的員工受到了僱主的蔑視和不尊重。然而，儘管這些員工受到了對待，這些令人難以置信的堅韌的人仍然致力於居民、教會社區和彼此。

