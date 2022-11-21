【一年引起逾百宗火警】 禮物附這東西可能變火警

新州消防和救援代理副局長科廷（Trent Curtin）表示，由鋰離子電池供電的產品，包括電動單車、電動滑板車和電動滑板等，所引起的火災越來越多，是一個「令人擔憂」的趨勢。





「在我們進入聖誕節期間，我們希望確保每個人都意識到，如不購買優質產品的風險，我們希望確保每個人都知道他們需要正確讓電池充電，並正確存放。」





科廷指早前發生一宗有關鋰離子電池的危險意外，兩周前在新州北部，一個小女孩醒來時聽到了「劈啪」聲，發現她的電動滑板在充電時著火，電動滑板在她的睡房裡產生煙霧和火。





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他指，女孩睡醒時時候還早，她聽到滑板劈啪作響，很快就走出房間。





但這個小女孩吸入嚴重的煙霧，被緊急送往醫院，但情況可能會更差。





科廷指，僅在新州就有180宗火災是由鋰離子電池引起的。他指，希望提高社區的意識，以確保人們意識到過度充電，或在家中有損壞鋰離子電池設備的風險。





他直言「我真的很擔心我們會在新州看到死亡個案。」





新州緊急事務廳長庫克（Steph Cooke） 表示，過去12個月裡，鋰離子電池起火的次數增加 １0 倍，從16宗增加到 180 宗。





她強調「我們聽取警告，並做出明智的購買決定是非常重要。」





科廷敦促新州居民不要試圖自己撲滅鋰離子電池引起的火勢，而要逃走並撥打000。





他說，大火很難撲滅，因為需要大量的水。





他指，在某些情況下，消防員不得不將電池組放入水桶中數小時，甚至數天才能將火勢撲滅。

