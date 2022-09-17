當局警告：旅遊前若忽略「這個細節」想處理或已太遲

澳洲護照辦公室（APO）指，有出國旅遊計劃的澳洲人必須馬上檢查護照到期日期，因為目前辦理護照的延誤「尚未結束」。





在疫情前，申請辦理護照的手續，每日約為7000 到 9000宗，但澳洲護照辦公室（APO）表示，現在他們每天收到多達 15,000 份申請，並建議有計劃在未來六個月內旅行，現在就應馬上申請或更新護照。





護照辦公室發言人說：「當局已向護照經已過期的澳洲人發送信息，催促他們要辦理續簽手續。」



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「但是，目前估計仍有大約 180 萬本護照沒有更新。」 護照辦公室發言人





護照辦公室自今年 6 月以來，增加了一倍員工—從大約 730 人增加到近 1800 人—以應付目前的壓力。





發言人補充說：「雖然大多數申請，可在六週內處理，但總會有一些需要更長的時間。」





有急設需要的人亦可以向護照局申請特快服務，而當局可以在收到所有有效文件後的兩個工作天，郵寄出新護照，或讓申請人親自領取，但該項服務收費 225 元。





據澳洲廣播公司早前的報導亦指，截至８月份的過去一年內，聯邦監察部門已收到數百宗有關護照申請延誤的投訴。





監察員指，從去年 7 月到 2022 年 6 月收到共649 宗相類似投訴，相當於 12 個月內，每天幾乎有兩宗。而截至８月中的過去六星期內，他們收到了 101 宗關於同一問題的投訴。



