水鳥 | 與澳洲野生動物一起生活

重點 鵜鶘是澳洲最大的鳥類之一，翅膀長超過兩米

黑天鵝生活在湖泊、河流和沼澤中，它們的寶寶被稱為小天鵝

水鳥易被釣魚線纏繞和割傷

澳洲到處都可找到毛茸茸、有毛和有鱗的動物。通過 SBS學英語可認識一些常見的澳洲動物並提高你的英語技能。





播客原文

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澳洲人喜歡在水中游泳。





我們的水鳥也一樣。





讓我們學習如何與一些澳洲體型





最大和膽子最大的鳥類一起生活。





與澳洲野生動物一起生活





水鳥





鵜鶘 (俗稱塘鵝) 是澳洲





其中一種最大的鳥類。





牠們翼展超過兩米長。





鵜鶘有一個呈粉紅色的長喙





並且有一個很大的喉囊。





鵜鶘利用牠們像漁網一樣





的喉囊在水中捕魚。





鵜鶘遍佈澳洲各地。





牠們住在有水





和有魚吃的地方。





海鷗在澳洲也很常見。





牠們居於沿海和





靠近湖泊的內陸。





海鷗吃蠕蟲、昆蟲和植物。





海鷗也喜歡人類的食物。





但你不應該嘗試餵海鷗。





當你餵牠們時，





牠們可能會走近你





來試圖獲得更多食物。





黑天鵝是另一種大型水鳥。





牠們生活在湖泊、河流和沼澤中。





牠們的寶寶被稱為小天鵝 (cygnet)。





小天鵝渾身灰色和毛茸茸的。





狗隻可能會攻擊天鵝。





在有天鵝的公園裡放狗時，





狗隻應該以狗帶牽引。





不要給天鵝或鴨子餵麵包。





這或會對牠們非常有害。





麵包和其他食物會使水鳥生病





也會污染牠們的水。





每年有成千上萬的





水鳥獲救。





很多鳥兒都被釣魚線





纏繞和割傷。





這是因為人們在靠近水的地方





留下垃圾和漁具。





若你釣魚時看到任何魚鉤





和塑膠，請把它們拾起





並扔進垃圾箱。





小測驗時間！





水鳥會被什麼傷害…





…沙、釣魚線或鵝卵石？





水鳥會被釣魚線傷害。





如果你不把垃圾或





食物扔到水中，





鳥兒將會很快樂，我們也可





跟牠們分享水帶來的樂趣。





我們喜歡和水鳥一起生活！



