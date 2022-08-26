莫理遜秘密自我任命事件將展獨立調查

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）宣布，將對上任總理莫理遜秘密自我委任5個部長一事進行獨立調查。





艾巴尼斯在周五表示「我們需要進行快速和適當的調查，這不是關於政治，而是關於事情是如何發生的，為什麼會發生，誰知道這件事。」





艾巴尼斯表示，政府對其上任行為的調查，將與政府「保持一定距離」，並為所發生的事情提供「透明度」。





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他指「報告還將審查這些任命對部門、政府企業和法定機構的運作，以及對我們政府體系的問責制和公眾信心的影響。」





「調查範圍還會要求審查和報告部長任命的做法和程序，包括公開披露這些任命。」





當被問及莫理遜是否會被迫配合調查時，艾巴尼斯這將取決於Virginia Bell。





他續指「如果有人拒絕與我認為無可非議的前高等法院法官交談，我會覺得這很不尋常。」。





「但如果Virginia Bell覺得她沒有得到所需的合作，那麼我確信可以考慮其他措施。」





艾巴尼斯強調「我們需要在這個過程中保持透明度，因為我們的國會民主制度依賴於公約，依賴於西敏制（Westminster system）的制衡原則。」





前總理莫理遜（Scott Morrison）被揭發在新冠疫情初期，曾秘密宣誓兼任五個部長職位，包括衛生部長。





艾巴尼斯早前公布律政部首席顧問為此事所做的報告，報告認為，莫理遜的自我委任，特別是委任為資源部長的做法，沒有違規，但對莫理遜的秘密做法加以嚴厲的批評，指這對「責任政府」(responsible government) 的原則造成了損害。





莫理遜在秘密自我任命為資源部長後，曾出手阻撓時任屬於國家黨的資源部長 Keith Pitt 有關 PEP 11 離岸勘探石油項目的意圖，結果他成功否決該計劃。





向政府提供的建議涉及莫里森對工業、科學、能源和資源部門（DISER）的控制。





時任莫理遜內閣成員大部分都不知道他秘密自我任命一事。律政部首席顧問Dr Stephen Donaghue QC在報告中寫道「依我所見，這並不符合該原則」



在有關建議發布後，莫理遜在 Facebook上發表的一份聲明，為他的行動辯護，認為這是因為當時澳洲面臨的「嚴重危機」。





他寫道「我注意到，律政部首席顧問認為這些任命是『有效的』，並且指「雖然根據第64條在公報上公佈管理特定國家部門的任命有一些歷史先例，但在這方面沒有一致的做法。」





他在聲明續指「事後看來，現在會對其中一些決定進行反思，並汲取教訓。律政部首席顧問在他的建議中從他的角度指出了其中的一些要點，我相信這將有助於指導這些範疇的任何變化。」





總理表示，調查將由前高等法院法官Virginia Bell領導，她將在 11 月25日之前向政府提交報告。



