【驚慄殺人案】6孩之母被殺 3名室友被起訴

現年40歲的斯派塞（Nardia Louise Spice）已報告失蹤兩周，她的屍體在上周五（10月7日），珀斯東南 45 公里的小鎮 Jarrahdale 附近的叢林中被發現。





據報，斯派塞最後一次露面的日期是9月23日。在近兩周後的10月3日，她的室友報告她失蹤，警方在10月7日找到她的屍體。





西澳署理偵探高級警長哈茲利特（Sam Hazlitt）表示，她的頭部曾受到重創。而且她的屍體被埋在泥土下。





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警方表示，有理由相信女死者是被三名室友有預謀地引誘到狗公園並將其殺害。





警方已前往死者與其室友同住的房屋中搜集證據，據稱查獲了包括「工具和武器」在內的「大量」物品。





哈茲利特形容這一項是高度複雜且不斷變化的調查。





警方在調查過程中，起訴兩名分別為 32 歲和 24 歲的男子和一名 30 歲的女子謀殺及一名女子為共犯。





哈茲利特表示，可能會有更多人受到指控。





他表示：他們相信已經逮捕了所有主要犯罪者或謀殺罪的當事人，他們正在調查有沒有其他人參與。





但他指沒有任何跡象表明被起訴者受到毒品的影響，但他亦不排除這種可能性，將保持開放的態度。





斯派塞有兩名 10 歲以下的孩子、一個孩子已成年、三個十幾歲的孩子和收養一個孩子。





他表示斯派塞雖然不與她的小孩同住，但她經常與他們接觸。他指她不聯繫他們，並不尋常。





32 歲的布勞（Zachariah Dean Brough）在周一（10月10日 ）在珀斯地方法院被控謀殺罪，還押候審。





30 歲的馬什（Eve Marsh） 被還押候審，直到 10 月 26 日出庭。





一名來自 Armadale 的 24 歲男子也被指控犯有謀殺罪，並將於本月晚些時候出庭受審。





26 歲的瓊斯（Jesse Desmond Jone）周一在珀斯地方法院出庭，被指控為共犯並申請保釋。其代表律師格倫尼斯特（Hamish Glenister ）表示，他的委託人在整件事件中只扮演了次要角色。





他形容他的當時人瓊斯是一名跨性別人士，指他/她不知道所謂的謀殺案發生時發生了什麼，因為當時她正在車裡睡覺。





他在法庭上表示，瓊斯醒來時才知道發生了什麼，開車到另一個地方後，看到受害者的屍體被從後備箱中取出，然後被抬到叢林中。





聆訊上，律師表示瓊斯並沒有觸摸或處理屍體，她只在第二個案發地點挖了一個「墳墓」，屍體被放進去，然後用石頭、樹枝和其他碎片覆蓋。





瓊斯代表律師辯稱共犯是受害者的朋友，她當夜只是載受害者。





格倫尼斯特表示：斯派塞是一名性工作者，據被告所知，她要去公園提供性服務。被告的意圖是載她回家。她完全預計不到會發生這樣的事。





格倫尼斯特表示，他的當事人被三名疑犯要脅，指如果她不幫助處理屍體，她會「得到同樣的結果」。





警方檢察官反對保釋申請，稱對瓊斯的指控非常嚴重，而且由於調查正在進行中，因此存在證據被篡改的風險。





地方法官湯普森（Kelly Thompson）將保釋審訊延期兩周，因為她並不接受瓊斯只是扮演次要角色的說法，她希望檢察官能進一步解釋。





警方正在尋找有關三輛車的信息：一輛黑色的Holden Commodore、一輛綠色的Ford Territory和一輛銀色的Hyundai i30。





警方呼籲有任何信息的人士與警方聯絡或聯繫滅罪熱線1800 333 000。

