西澳男子將野生袋鼠當寵物遭打至重傷不治

西澳一名長者將一隻野生袋鼠當寵物養，結果不幸被牠打死。

Red Kangaroo portrait in Australian Outback

澳洲內陸的野生紅袋鼠。 Source: Moment RF

該名住在西澳南部小鎮Redmond的77歲男子，星期日（9月11日）下午5點在家裡被家人發現身受重傷，身邊是他的寵物袋鼠。

急救人員應召到場後，遭到暴力的袋鼠阻撓而無法進入屋內，不得不報警。警員到場後，決定用手槍將袋鼠射殺。然而男主人因傷重而當場不治。

西澳警方相信，這隻不足12個月大的肇事袋鼠是在野外被被男子「野生捕獲」之後當成寵物來養。死因官將就案件提交報告。

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這是澳洲事隔86年再有人被袋鼠打死。1936年，38歲的新州男子William Cruickshank，在Hillston放狗時遇襲，為了救狗而和袋鼠搏鬥，卻因下巴被打斷、頭部嚴重受傷而在送院後身亡。

提防袋鼠注意事項

  • 不要直接衝向袋鼠
  • 不要對著袋鼠故意站高、抱拳
  • 不要接近看起來不友善或者準備互相搏鬥的袋鼠
  • 不要抱走小袋鼠
  • 不要讓你的狗接近袋鼠，因為袋鼠對狗有強烈敵意
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Published 13 September 2022 at 10:20am, updated an hour ago at 10:25am
By Koma Cheng
Source: SBS