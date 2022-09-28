你了解澳洲新的火災危險等級系統和全國緊急警報系統嗎？

要點 澳洲建立了火災危險等級系統和全國緊急警報系統。

兩個系統都以顏色來分級，互相匹配。

火災危險等級系統用於預測火災的危險程度。

緊急警報系統用於形容火災目前的危險程度。

2019年12月，澳洲因為災難性的「黑色夏季」山林大火而登上國際新聞頭條。而在大火席捲土地數星期後，暴雨又令澳洲人遭受洪水侵襲。





澳洲與新西蘭火災與緊急服務全國理事會（AFAC）行政總裁Rob Webb表示，各州和領地超過30個緊急服務機構合作，共同交流、準備、應對頻率和嚴重性持續增加的自然災害。





「隨著氣候變化，我們會見到越來越多的複合型災害。災害接二連三地發生並出現在更多地區，因此我們需要越來越多的跨界資源共享。」



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Source: AAP 澳洲近期更新和簡化了 火災危險等級系統 和 緊急警報系統 ，進行了全國統一的分級制度，確保不同地區的應急機構和社區了解自然災害的風險及如何應對。





全國緊急警報系統在2020年12月實施，而新修訂的火災危險等級系統在今年9月推出。兩個系統有點相似，被用於不同的狀況。





前者用於發出預警，何時需要應對哪個級別的火情；後者用於告知目前已發生的災害的級別。



火災危險等級系統

氣象局的全國社區聯絡經理Fiona Dunstan介紹，火災危險等級系統是根據天氣和環境狀況，預判火情發展程度。「這系統專門準備應對火災......我們需要採取行動來『未火綢繆』。」





這個4種顏色的分級系統包括：



Moderate （綠色）：計劃與準備 High （黃色）：準備行動 Extreme （橙色）：馬上採取行動保護生命和財產 Catastrophic （紅色）：即刻離開以保障存活

在綠色和黃色等級，社區應查看天氣狀況，與當地緊急服務部門保持聯絡。橙色和紅色意味著消防員不太可能短期內控制火災，你要自己按制定好的計劃疏散。



火災危險等級系統的4個分級。 Rob Webb表示，見到橙色預警，民眾便要意識到如何做，是留下還是準備離開去更安全的地方。他指，疏散計劃取決於住所所在的情況，比如澳洲人口較多的地區通常是天氣越熱就越接近林火季，而北部則在冬天容易起火。





「每個人不同，（取決於）你的住宅在哪、住宅（防火）準備得如何，但總體而言，當你收到橙色預警而你處於林火多發區，那你必須開始熟習你自己的逃生計劃並採取行動。」





Elisabeth Goh是新州鄉鎮消防署的長期義工。她表示，了解這些預警訊號是重要的，因為緊急人員經常要救助來不及疏散的人。「我們在非常緊張的火情中常常要和（未疏散的）人們合作......這其實耗費了消防員的資源，因為我們要照顧人們。」



全國緊急警報系統

全國緊急警報系統用於描述已發生的緊急狀況或事件的嚴重性，不限於火災。





Fiona Dunstan表示，該系統設計來包含不同類型的危險警告，包括水災、火災、颱風、熱浪等。「就（災害）對民眾生命或住宅商舖的威脅程度提供一個警告級別。」



三種顏色的分級警告。 全國緊急警報系統分為3個不同顏色的級別，和火災危險等級系統有點類似：



Advice （黃色）：事件已發生。無即時危險，密切留意進展。 Watch and Act （橙色）：有較高程度的威脅。狀況在變化，你需要開始採取行動來保護自己和家人。 Emergency warning （紅色）：最高程度的警告。你可能已陷入危險，立即採取行動，任何延誤都會令你的生命處於風險之中。

Fiona Dunstan表示，無論哪個級別，只要出現警報，民眾都要作出反應。如果是洪水或火災，民眾需要疏散；如果是熱浪，需要尋找遮蔭處。





她指關鍵是自己要知道如何應對，建議家人提前討論以下問題，即當災害發生時：



我們去哪裡？

我們要帶甚麼？

我們如何安排孩子和寵物？

Rob Webb建議大家平時就聯絡當地緊急服務部門，了解自己地區的災害類型資訊。「你會遇到洪水嗎？會遇到暴雨嗎？會遇到火災嗎？了解可能發生的風險，學習如何降低這些風險。這是最重要的。」





Fiona Dunstan也說：「投入少少時間，了解這地區的災害，可以拯救你的生命。」





以 12種語言文字 瀏覽火災危險等級系統，並以 12種語言文字 了解鄉鎮消防署資訊。緊急情況請致電000。



