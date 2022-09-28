你了解澳洲新的火災危險等級系統和全國緊急警報系統嗎？

澳洲是極端氣候引發的天災的多發地。為此，當局已建立新的全國性標準化的火災險情評級系統和全國緊急狀態警告系統，幫助社區和應急人員了解風險、準備應對。

Bushfires

山林大火是澳洲最常見的天災。 Source: AAP

要點
  • 澳洲建立了火災危險等級系統和全國緊急警報系統。
  • 兩個系統都以顏色來分級，互相匹配。
  • 火災危險等級系統用於預測火災的危險程度。
  • 緊急警報系統用於形容火災目前的危險程度。
2019年12月，澳洲因為災難性的「黑色夏季」山林大火而登上國際新聞頭條。而在大火席捲土地數星期後，暴雨又令澳洲人遭受洪水侵襲。

澳洲與新西蘭火災與緊急服務全國理事會（AFAC）行政總裁Rob Webb表示，各州和領地超過30個緊急服務機構合作，共同交流、準備、應對頻率和嚴重性持續增加的自然災害。

「隨著氣候變化，我們會見到越來越多的複合型災害。災害接二連三地發生並出現在更多地區，因此我們需要越來越多的跨界資源共享。」
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Bushfire
Source: AAP
澳洲近期更新和簡化了
火災危險等級系統
緊急警報系統
，進行了全國統一的分級制度，確保不同地區的應急機構和社區了解自然災害的風險及如何應對。

全國緊急警報系統在2020年12月實施，而新修訂的火災危險等級系統在今年9月推出。兩個系統有點相似，被用於不同的狀況。

前者用於發出預警，何時需要應對哪個級別的火情；後者用於告知目前已發生的災害的級別。

火災危險等級系統

氣象局的全國社區聯絡經理Fiona Dunstan介紹，火災危險等級系統是根據天氣和環境狀況，預判火情發展程度。「這系統專門準備應對火災......我們需要採取行動來『未火綢繆』。」

這個4種顏色的分級系統包括：
  1. Moderate（綠色）：計劃與準備
  2. High（黃色）：準備行動
  3. Extreme（橙色）：馬上採取行動保護生命和財產
  4. Catastrophic（紅色）：即刻離開以保障存活
在綠色和黃色等級，社區應查看天氣狀況，與當地緊急服務部門保持聯絡。橙色和紅色意味著消防員不太可能短期內控制火災，你要自己按制定好的計劃疏散。
The Australian Fire Danger Ratings
火災危險等級系統的4個分級。
Rob Webb表示，見到橙色預警，民眾便要意識到如何做，是留下還是準備離開去更安全的地方。他指，疏散計劃取決於住所所在的情況，比如澳洲人口較多的地區通常是天氣越熱就越接近林火季，而北部則在冬天容易起火。

「每個人不同，（取決於）你的住宅在哪、住宅（防火）準備得如何，但總體而言，當你收到橙色預警而你處於林火多發區，那你必須開始熟習你自己的逃生計劃並採取行動。」

Elisabeth Goh是新州鄉鎮消防署的長期義工。她表示，了解這些預警訊號是重要的，因為緊急人員經常要救助來不及疏散的人。「我們在非常緊張的火情中常常要和（未疏散的）人們合作......這其實耗費了消防員的資源，因為我們要照顧人們。」

全國緊急警報系統

全國緊急警報系統用於描述已發生的緊急狀況或事件的嚴重性，不限於火災。

Fiona Dunstan表示，該系統設計來包含不同類型的危險警告，包括水災、火災、颱風、熱浪等。「就（災害）對民眾生命或住宅商舖的威脅程度提供一個警告級別。」
The Australian Warning System
三種顏色的分級警告。
全國緊急警報系統分為3個不同顏色的級別，和火災危險等級系統有點類似：
  1. Advice（黃色）：事件已發生。無即時危險，密切留意進展。
  2. Watch and Act（橙色）：有較高程度的威脅。狀況在變化，你需要開始採取行動來保護自己和家人。
  3. Emergency warning（紅色）：最高程度的警告。你可能已陷入危險，立即採取行動，任何延誤都會令你的生命處於風險之中。
Fiona Dunstan表示，無論哪個級別，只要出現警報，民眾都要作出反應。如果是洪水或火災，民眾需要疏散；如果是熱浪，需要尋找遮蔭處。

她指關鍵是自己要知道如何應對，建議家人提前討論以下問題，即當災害發生時：
  • 我們去哪裡？
  • 我們要帶甚麼？
  • 我們如何安排孩子和寵物？
Rob Webb建議大家平時就聯絡當地緊急服務部門，了解自己地區的災害類型資訊。「你會遇到洪水嗎？會遇到暴雨嗎？會遇到火災嗎？了解可能發生的風險，學習如何降低這些風險。這是最重要的。」

Fiona Dunstan也說：「投入少少時間，了解這地區的災害，可以拯救你的生命。」

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Published 28 September 2022 at 1:25pm
By Claudianna Blanco
Presented by Koma Cheng
Source: SBS