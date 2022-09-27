政府料今提案建立廉政公署 為何反腐也會引起爭議？

政府預計在今日（9月27日）向國會提交廉署草案。律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）表示，廉署進行公開聆訊是「重要」的調查方式，但反對黨領袖達頓（Peter Dutton）指，不會支持這種「公審」（show trial）模式。





《牛津英語詞典》定義，「show trial」是指「意圖影響或滿足輿論而非確保公義的公開審訊」。



為何聯邦沒有反腐機構？

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在澳洲，每個州和領地都有廉署，但聯邦沒有。





聯邦廉政公署是前政府在2019年的大選承諾，但終其任期都未有定論。2021年，前總理莫理遜（Scott Morrison）提出不設公開聆訊的廉署草案，只能調查公眾舉報和公開證據。兩黨聯盟指責工黨阻撓，工黨則指方案不完善。





工黨在今年大選承諾，會建立「更強大的模型」，並在今年內通過。



透明國際（Transparency International）澳洲行政總裁Clancy Moore表示，聯邦廉署是實現政壇透明和問責的重要一步。「腐敗會削弱民主，侵蝕民眾信任......這是已逾時太久的關鍵改革。過去幾年它因為缺乏政治意願而被拖延。」





「最近的民調顯示，88%澳洲人想要聯邦廉署。」



何謂公開聆訊

他認為廉署應有公開和閉門聆訊的權力。他指，州地的廉署通常都是進行閉門聆訊，除非案件涉及「公眾利益」。「公開聆訊是必要的，特別是涉及公眾利益時......它顯示貪腐的嚴重性，公眾會知道發生了甚麼和廉署做些甚麼。」





「這能建立公眾對反腐機構的信心，也能表現震懾力，讓潛在的貪污者知道他們可能會被公開聆訊。」





近年一些州地的著名政客就曾被廉署公開傳召作供，包括新州前州長貝莉珍妮安（Gladys Berejiklian）涉及其前男友、前州議員馬居利（Daryl Maguire）的利益衝突一案。



新州前州長貝莉珍妮安在2021年因為被廉署調查而辭職。 Source: AAP

為何反對公開聆訊？

批評聲音指，公開聆訊損害名譽和私隱。





莫理遜曾形容新州廉署為「袋鼠法庭」。袋鼠法庭是指不公正、受到左右的審判。他當時說：「我不會容許未經定罪而公開羞辱他人的審訊過程。澳洲人都知道，貝莉珍妮安是被壞過程和羞辱擊倒的。」





達頓本周也再次提到這個問題：「我不想人們的生活就此被摧毀。我對傳媒感興趣的事不感興趣，那最終不會有利於這個國家的民主制度。」



廉署草案會如何？

不過，載夫斯昨日已證實，工黨的聯邦廉署草案會有公開聆訊。「一定要有公開聆訊，因為那是8個州地廉署已展示給我們的經驗。為了廉署如我們設想般具備完全效用，（必須要有）公開聆訊的可能性。」





他又提到，政府無法指導廉署調查哪些案件，而廉署職權包括商界人士。





綠黨和一些獨立議員早前已發出聯合聲明表態，出於「好心」地與政府進行討論後，同意以合理方式建立一個聯邦反腐機構，不會阻撓政府的方案。





而透明國際則建議，加強對舉報貪污的「吹哨人」的保護，並確保廉署受充份資助和有獨立權力。

