從陌生到默契：墨爾本馬拉松領跑員攜手視障跑者 創個人最佳紀錄

要點 : 澳洲盲人體育協會（Blind Sports Australia）估計，全澳約有超過57.5萬名盲人或視障人士。

一項調查顯示，女性殘障人士參與體育運動的比例較低。

專家說，殘障人士參與運動的障礙包括交通、成本和自我質疑等。

10月中旬（10月15日），剛滿 40 歲的吳磊參加了墨爾本馬拉松，全程 4 小時 22 分鐘。





雖然比他個人的最佳成績慢了40多分鐘， 但他表示， 自己感受到了前所未有的成就感。





他告訴 SBS 中文，這是自己首次擔任「領跑員」，主要扮演從中國廣州前來墨爾本參賽的視障跑手陳惠興的「眼睛」。





一條長約15 厘米的繩子將這兩位素未謀面的跑者聯繫在一起，朝著同一個目的地奔跑。





他說：「......她們要完全信任你手上牽的繩，信任領航員給的信息，她們才能夠放開自我、真正去大膽地跑起來，」



她們所做的努力對我來說也是一個反向的激勵。 墨爾本馬拉松領跑員吳磊

吳磊（左）和視障跑手陳惠興（右）在十月的墨爾本馬拉松。 Credit: Supplied

「兔子」 和 「推土機」

吳磊告訴 SBS 中文，比賽當天共有三名志願者作為陳惠興的領跑員，他們分別扮演了兩個重要角色。





一個人握著繩子引領視障跑手（ 也被業內人士稱為「兔子」）， 另外兩個人則充當 「推土機」在前面開路， 讓前面的跑手知道後面有視障跑手正在靠近。





吳磊表示，自己作為握繩人時，需要告視障跑手腳下每一步的情況，路有甚麼變化，讓她們知道甚麼時候應該加速，甚麼時候有坡。





他說：「繩子作為一個應急措施，我們沒有辦法及時提供口頭訊息的時候就用繩子提醒她一下，可能要減速，可能要變向，」



我們對她們提供的資訊就是她們的眼睛，她們根據我們的這些資訊來及時做出反應。 墨爾本馬拉松領航員吳磊

墨爾本資訊科技從業者Ken （Wukong）Ye是比賽當天主要擔任「推土機」角色的領跑員之一。



在墨爾本馬拉松比賽中，吳磊（右）和Ken Ye（左）擔任視障跑者手陳惠興（右二）和歐翠芬（左二）的領跑員。 Credit: Supplied 他告訴SBS中文，在正式比賽前，他們參與了Achilles Melbourne組織的領跑員培訓。 這是一間為殘障人士和領跑員提供跑步訓練的非牟利機構。





為了更了解視障跑者以及掌握溝通訊息的時機，Ken Ye 試著閉上眼睛，在另一個人的協助下跑步。





回想起在黑暗中跑步的感受，Ken Ye 說：「如果他（領跑員）沒有告訴你一些事情，你就會被台階絆倒，或者突然到一個下降了一個地方，你會有點踩空的感覺。」



這樣你就真正體會到當你在指導一個盲者的時候，你應該在甚麼點給他一個甚麼樣的指導，你要提前倒數……比如321下坡，他就有一個感覺，不會踩空。 墨爾本馬拉松領跑員Ken Ye

在這些領跑員的協助下， 56歲的陳惠興在墨爾本創下了個人最佳馬拉松紀錄——4小時22分16秒。





陳惠興從小患有視網膜色素變性，視力最好的時候只有0.2。 隨著年紀增長，她的視力越來越差，現在她的雙眼只剩光感。





這位退休盲校老師告訴SBS中文：「從2015年開始，我就開始了我的跑馬生涯。我覺得自己不應該再待在家裡不出門，我希望自己能透過這個活動走出家門，」





另一位和陳惠興一同從廣州來到墨爾本的視障跑者歐翠芬強調，如果沒有領跑員，她們不可能跑完全程。



陪跑人對我們這樣的跑者來說真的很重要，非常的重要，如果沒有他們，我們就跑不了馬拉松。 墨爾本馬拉松視障跑者歐翠芬

在墨爾本馬拉松中，視障跑者和領跑員的背後會貼有特殊標誌。 Credit: Supplied

專家：希望視障人士的運動參與度更高

受訪的兩位領跑員均表示，當他們與兩位視障跑手在墨爾本馬拉鬆松的跑道上奔跑時，收穫了許多掌聲和加油聲，也讓更多人關注到視障人士這一群體。





Ken Ye 回憶起跑步當天的場景說道，許多跑者非常友好，看見視障跑手他們會說「amazing，well done（非常棒）」，「他們會很主動地給你讓路。」





根據澳洲盲人運動協會的數據， 目前全澳約有超過 57.5 萬名盲人或視障人士。





該協會去年進行的一項調查顯示，在失明或視力受損的受訪者中，有 67％的人說他們參加了視障運動。 其中，75％的男性參與了視障運動，而女性的參與比例僅為 57％。





排名前五的視障運動分別是：網球、 門球、 板球、單車和跑步。



一項調查報告顯示，近一半的女性視障人士沒有參與運動。 Credit: 澳大利亚盲人体育体育参与度调查 然而，並不是所有視障人士都參與了體育運動。





Achilles Melbourne 的創辦人 Amanda Kwong 表示，儘管有許多殘障人士積極參與體育活動，但仍有許多人選擇留在家中。





Amanda Kwong 說，澳洲人對運動的參與率本身就比較低，殘障人士的參與率則更低。





澳洲體育委員會的最新調查報告稱， 每10名15歲或以上的澳洲人中，只有 4 人每周至少參加一次體育活動。



如果你是殘障人士，那麼參與率更低，如果你是女性殘障人士，參與率甚至更低。 Achilles Melbourne的創辦人Amanda Kwong

Achilles Melbourne 的創辦人 Amanda Kwong（右）認為，澳洲殘障人士體育運動的參與率有待提高。 Credit: Amanda Kwong

障礙：交通、成本和自信

專家表示，交通、成本和沒有合適運動器材是阻礙殘障人士參與運動的障礙之一。





澳洲盲人運動協會的市場營銷經理 Felicity Wilkes 向 SBS 中文表示：「（我們的調查結果顯示）四份之三的盲人或視障人士需要乘坐交通工具才能參與體育運動， 而大多數人（59％）需要家人、 朋友或護工的協助才能到達目的地」





Amanda Kwong 認為， 自我懷疑也是殘障人士面臨的困難之一。





她表示：「另一个障礙是（如何）讓殘障人士相信自己能做到。」



有時候，他們需要一些時間才能意識到自己真的可以走出家門，做一些體育活動。 Achilles Melbourne 的創辦人 Amanda Kwong

Amanda Kwong和Felicity Wilkes 均表示， 看到其他視障者參與體育活動是鼓勵其他人參與的重要動力。

