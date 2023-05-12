【迷團解開】「Data」一字到底正確讀法是什麼？

對於有讀者在早前有關澳洲口音的文章中問及「Data」一詞到底如何正確讀音，SBS 中文小編為此詢問過墨爾本大學（University of Melbourne）的語言學講師悠曼（Amy Hume）。
一直以來，不少人都對這個簡單單詞「Data」的正確讀音存有迷思。一般人認為，澳洲人多數對「Data」的讀音為“dah-ta”，而英國或美國人的讀音則是“day-ta”。
講師悠曼回應 SBS中文指，其實著名澳洲作家兼詞匠（wordsmith）。
他表示，牛津英語詞典（Oxford English Dictionary）對此得出的結論是，「Data」一詞並沒有正確的讀法。理查茲說，牛津英語詞典表示該詞的兩種讀法發音現在互通大西洋兩岸。
理查茲解釋 ，Data 一起源於拉丁語，現今語言學家已查證不到在羅馬帝國時代的人們是如何讀這一詞的。
迷團解開了，讀者對於這個簡單單詞的讀法，不用擔心自己發音錯誤了！
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【SBS學英語】第31集：食住花生去睇戲
SBS Chinese
22/02/202315:31
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