【迷團解開】「Data」一字到底正確讀法是什麼？

對於有讀者在早前有關澳洲口音的文章中問及「Data」一詞到底如何正確讀音，SBS 中文小編為此詢問過墨爾本大學（University of Melbourne）的語言學講師悠曼（Amy Hume）。

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「Data」一字到底正確讀法是什麼？ Credit: Peggy Tsoi

對於有讀者在早前有關澳洲口音的文章中問及「Data」一詞到底如何正確讀音，SBS 中文小編為此詢問過墨爾本大學（University of Melbourne）的語言學講師悠曼（Amy Hume）。

一直以來，不少人都對這個簡單單詞「Data」的正確讀音存有迷思。一般人認為，澳洲人多數對「Data」的讀音為“dah-ta”，而英國或美國人的讀音則是“day-ta”。

講師悠曼回應 SBS中文指，其實著名澳洲作家兼詞匠（wordsmith）
理查茲 （Kel Richards）為此問題回答過傳媒及讀者的提問

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他表示，牛津英語詞典（Oxford English Dictionary）對此得出的結論是，「Data」一詞並沒有正確的讀法。理查茲說，牛津英語詞典表示該詞的兩種讀法發音現在互通大西洋兩岸。

理查茲解釋 ，Data 一起源於拉丁語，現今語言學家已查證不到在羅馬帝國時代的人們是如何讀這一詞的。

迷團解開了，讀者對於這個簡單單詞的讀法，不用擔心自己發音錯誤了！
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Published 12 May 2023 12:15pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS