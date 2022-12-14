遠足安全要留心！在野外迷路如何是好？

要點
- 出行前一些充份的準備可以拯救你的生命。
- 一旦迷路，先保持冷靜以免作出錯誤判斷。
- 手機在野外不一定收到訊號，可以租用無線電信標。
- 緊急服務部門有專門的野外拯救隊提供幫助。
澳洲有95%的遠足人士在迷路後12小時內被找到。這歸功於Caro Ryan這樣的志願者，他是新州緊急服務部野外搜救隊副指揮官。
她說，遠足之前要做好4件事，「有個非常易記得的首字母組成的詞語，Trek。」
T 代表 Take：帶齊你需要的東西；
R 代表 Register：登記你的行程，告知親友你的計劃；
E 代表 Emergency：帶上應急無線電信標；
K 代表 Know：認清你的行程，不要中途改變。
帶齊你需要的東西
你需要帶去遠足的東西包括但不限於：
- 食物，包括乾果、朱古力等零食
- 水，每3小時1升
- 淺色外套
- 帽子和太陽眼鏡
- 舒適的鞋子，比如登山靴
- 雨衣
- 地圖或指南針，但你要懂得使用，否則在手機下載離線地圖
- 急救包
Caro表示，最好還能帶上朋友，因為獨自行山會增加風險。她建議最好是至少有4個人，一旦有人受傷，也可以在兩人去尋求幫助時有人留下照顧傷者。
最好能帶上朋友一起遠足。 Credit: visualspace/Getty Images
登記你的行程
出發之前，把遠足計劃告知你要去的國家公園的管理部門，或者警方，至少也要告知一名熟悉的親友。
你要告訴對方你的路線、預計何時返抵，並在安全完成行程後，通知你告訴過的部門和人士。
應急無線電信標
在野外，手提電話並不保證有訊號，因此應攜帶一個個人定位信標（PLB），讓衛星能夠定位自己的位置。
新州野外遠足協會（Bushwalking NSW）行政總監Kirsten Mayer表示，如果遇到意外，可以啟動信標。「警員會以任何必要手段找你，可能是直升機，可能是野外搜救。」
人們可以在商店或國家公園辦公室，甚至國家公園附近的警察局租到信標設備。如果在有訊號的地方，可以使用免費的手機程式 來呼救。
認清並保持你的行程
Caro表示，遠足人士應清晰知道自己的行程：「你要知道你要去哪，跟著路標、使用地圖，直到你會在哪個時間去到。」
人們也不應臨時改變行程，「記住你已事先告知他人，所以（有意外時）緊急服務人員知道去哪裡找你。醒目一些，選擇一條適合自己的遠足路線。」
她說，遠足者最常遇到風險的原因是選擇了不合適的行程。「行山很不同，特別是有很多階梯、地形陡峭的地方，我們還背著行囊。這在炎熱的天氣裡就更難。」
你可以透過了解自己的行程難易度。
如果迷路，你要讓自己能在空中被看見。 Credit: Nicole Bordes
迷路怎麼辦？
萬一迷路，你首先要做的是坐下，保持冷靜。Caro表示，此舉可讓你作出清晰決定，「最糟的是你不斷地想『我肯定目的地就在附近』，我們叫這種情況是『bending the map』。」
她教導，你可以回想上一次確切知道自己所處位置是何時，比如你見到一塊路牌、一個路口，你可以嘗試短途返回該處，但要沿途用物品做標記。
如果真的迷路了，你要讓自己能在空中被看見，因為緊急服務部門會在天氣允許的情況下派出直升機搜索。穿淺色明亮衣物可增加你被看見的機率，如果入夜可以把電筒、相機閃光燈等發光物品放在地上。
如果你受傷了而天氣惡劣，找一個躲避的場所。如果可以，脫下濕透的衣物並生火。此舉也可以讓你被發現。計算食物和水的份量，以備需要等候較長的時間。
遠足之前...
Kirsten建議，遠足人士應事先上急救堂，學會如何照顧自己和他人，最好能加入一個遠足俱樂部。「你會找到友善的人教你如何看地區和指南針，如何進行基本急救，遇到問題可以怎樣做。最重要的是，他們會帶你去大部份人不會去的美妙目的地。」
記下這些和遠足有關的資源：
- 尋找遠足俱樂部或野外安全資訊，可以瀏覽澳洲野外遠足協會。
- 登記自己的遠足行程，可以瀏覽。
- Caro Ryan的新手遠足。
- Caro Ryan的遠足行囊。
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