遠足安全要留心！在野外迷路如何是好？

要點 出行前一些充份的準備可以拯救你的生命。

一旦迷路，先保持冷靜以免作出錯誤判斷。

手機在野外不一定收到訊號，可以租用無線電信標。

緊急服務部門有專門的野外拯救隊提供幫助。

澳洲有95%的遠足人士在迷路後12小時內被找到。這歸功於Caro Ryan這樣的志願者，他是新州緊急服務部野外搜救隊副指揮官。





她說，遠足之前要做好4件事，「有個非常易記得的首字母組成的詞語，Trek。」





T 代表 Take：帶齊你需要的東西；



R 代表 Register：登記你的行程，告知親友你的計劃；



E 代表 Emergency：帶上應急無線電信標；



K 代表 Know：認清你的行程，不要中途改變。



帶齊你需要的東西

你需要帶去遠足的東西包括但不限於：



食物，包括乾果、朱古力等零食

水，每3小時1升

淺色外套

帽子和太陽眼鏡

舒適的鞋子，比如登山靴

雨衣

地圖或指南針，但你要懂得使用，否則在手機下載離線地圖

急救包

Caro表示，最好還能帶上朋友，因為獨自行山會增加風險。她建議最好是至少有4個人，一旦有人受傷，也可以在兩人去尋求幫助時有人留下照顧傷者。



最好能帶上朋友一起遠足。 Credit: visualspace/Getty Images

登記你的行程

出發之前，把遠足計劃告知你要去的國家公園的管理部門，或者警方，至少也要告知一名熟悉的親友。





你要告訴對方你的路線、預計何時返抵，並在安全完成行程後，通知你告訴過的部門和人士。



應急無線電信標

在野外，手提電話並不保證有訊號，因此應攜帶一個個人定位信標（PLB），讓衛星能夠定位自己的位置。





新州野外遠足協會（Bushwalking NSW）行政總監Kirsten Mayer表示，如果遇到意外，可以啟動信標。「警員會以任何必要手段找你，可能是直升機，可能是野外搜救。」





認清並保持你的行程

Caro表示，遠足人士應清晰知道自己的行程：「你要知道你要去哪，跟著路標、使用地圖，直到你會在哪個時間去到。」





人們也不應臨時改變行程，「記住你已事先告知他人，所以（有意外時）緊急服務人員知道去哪裡找你。醒目一些，選擇一條適合自己的遠足路線。」





她說，遠足者最常遇到風險的原因是選擇了不合適的行程。「行山很不同，特別是有很多階梯、地形陡峭的地方，我們還背著行囊。這在炎熱的天氣裡就更難。」





你可以透過 澳洲步行徑評級系統 了解自己的行程難易度。



如果迷路，你要讓自己能在空中被看見。 Credit: Nicole Bordes

迷路怎麼辦？

萬一迷路，你首先要做的是坐下，保持冷靜。Caro表示，此舉可讓你作出清晰決定，「最糟的是你不斷地想『我肯定目的地就在附近』，我們叫這種情況是『bending the map』。」





她教導，你可以回想上一次確切知道自己所處位置是何時，比如你見到一塊路牌、一個路口，你可以嘗試短途返回該處，但要沿途用物品做標記。





如果真的迷路了，你要讓自己能在空中被看見，因為緊急服務部門會在天氣允許的情況下派出直升機搜索。穿淺色明亮衣物可增加你被看見的機率，如果入夜可以把電筒、相機閃光燈等發光物品放在地上。





如果你受傷了而天氣惡劣，找一個躲避的場所。如果可以，脫下濕透的衣物並生火。此舉也可以讓你被發現。計算食物和水的份量，以備需要等候較長的時間。



遠足之前...

Kirsten建議，遠足人士應事先上急救堂，學會如何照顧自己和他人，最好能加入一個遠足俱樂部。「你會找到友善的人教你如何看地區和指南針，如何進行基本急救，遇到問題可以怎樣做。最重要的是，他們會帶你去大部份人不會去的美妙目的地。」





記下這些和遠足有關的資源：



尋找遠足俱樂部或野外安全資訊，可以瀏覽澳洲野外遠足協會 網頁 。

登記自己的遠足行程，可以瀏覽 Trip Intention 。

Caro Ryan的新手遠足 指引 。

Caro Ryan的遠足行囊 清單 。