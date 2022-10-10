【澳洲新手業主須小心】一不慎可能隨時「被迫撻訂」「簽證被取消」

地產代理是房地產行業的專業人士，他們幫助客戶購買、出售和出租房產、幫客戶找到符合其需求的出租或購買物業，甚至需要與買家和賣家進行談判，並準備完成交易的合同。對不少房地產買賣新手而言，地產代理就如他們的「老師」，手把手帶領他們完成整個交易或租賃過程。





要成功成為「地產代理」並不容易，其中亦包括要根據不同州或領地獲得房地產執業資格。



每個州和領地的主要課程如下：

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新州：房地產實踐四級證書 (CPP41419)。該證書將於 2021 年 10 月正式取代物業服務（房地產）四級證書 (CPP40307)。在此之前，許多提供商將繼續提供原有課程。這兩個證書都是國家認可的，所以你完成哪一個並不重要。





昆州：物業服務培訓包 (CPP07)





南澳、西澳、塔州、首都領地和北領地：物業服務文憑（代理管理）（CPP50307）





維州：物業服務（房地產）四級證書（CPP40307）





這些是國家認可的培訓機構，他們將幫助就讀者在任何地方作為地產代理的工作。完成這些課程大約需要一年時間。





由於處理財產是一項嚴肅的責任，不少州份和領地亦要求過去5-10 年內未有干犯過嚴重刑事罪行的人，才能擔任地產代理。有州份和領地更要求地產代理財務穩定，即沒有破產或債務協議的記錄以及擁有良好的信用記錄。





雖然成為地產代理有一定要求，但有在澳港人向SBS 中文表達在近日的房產交易中「遇人不淑」或遇上服務「可圈可點」的地產代理，有人需動用長輩「棺材本」，另一位港人更需考慮「撻訂」。





現正就讀大學的Peter（化名）向SBS 中文廣東話表示，表示過去數個月遇上 的地產經紀，在買樓時多次向他表示無問題，會幫他處理房貸事宜。最終由於自己對經紀過於信任，誤信經紀表示他在借款額上不需擔心的保證，最終貸款未能通過，導致大失預算。





Peter向本台表示，母親與他考慮購買有關物業之前，其實已對相關樓盤查價。雖然他最後採用的經紀報價較高，但由於在查詢有關澳洲物業買賣時，在搜尋器上、YouTube平台上亦見到有關代理的身影。因此，以為有關經紀較有信譽，而且由於採用的經紀有多個專業身份，使他對對方的「專業」更深信不疑。





Peter表示在構想購買物業的最初階段，有關地產經紀不斷向他與家人強調投資樓盤將會為她們帶來「正現金流」，有望升值。經紀在銷售過程中，更向他們表示本人亦在附近（市中心）擁有物業，指投資帶來的回報將十分可觀。





另外，Peter又指在落訂前，他們並不確定其「貸款負擔能力」及「可貸金額」而向經紀查詢。經紀多次向他們表示「無問題」、「會幫你搞掂」，更為他們轉介房貸代理。





最終房貸代理根據其收入而計算出的可貸金額遠比地產經紀預算為低。Peter頓時手足無措，其差距之大，Peter表示極為不合理，亦是難以一時之間能解釋的巨額。





後來，當他向該名地產經紀查詢，地產經紀只表示這並不是她的專業，著他直接向房貸代理查詢。





後來，Peter表示除了「借唔夠錢」外，他們亦查證，當時地產經紀並無在市中心擁有任何物業，以說服他們相信該樓盤係「筍盤」。他認為地產經紀陳述涉嫌誤導。





雪梨 Commonrealty副總裁傅天裕（Leo Foo）向SBS 中文廣東話組表示，這明顯係「講大話」，誠信有問題。消費者絕對可向公平交易廳（Fair Trading）及澳洲競爭及消費者公署作出投訴。





澳洲競爭及消費者公署表示，地產代理故意誤導消費者，導致消費者得出錯誤的結論或印象、遺漏或隱藏重要信息、作出虛假或不準確的聲明，均屬非法行為。





公署亦表示，代理是否存在誤導或欺騙的意圖並無區別，重要的是消費者對此的理解。





Peter由於借貸不足，在無計可施下，只好在取得外婆同意外，變賣外婆的投資，亦是外婆的「棺材本」以支付差額。





SBS 中文廣東話組向來自Mortgage choice的房貸經理人Karen Shek 查詢Peter的個案是否行內出現的正常情況。Karen表示由於目前利息、通脹等因素，預批與最後交易時出現差距是合理的，但如果涉及的金額差距太大，則不太「正常」，認為更可能是因輸入錯誤的數據而造成，但她亦不排除因地產代理想賣出樓盤，而「隨口」保證客戶。





Karen 指出房貸經理人有嚴格的業內守則需要遵守，個別公司亦會對房貸經理人的操守作出要求。由於地產經紀與房貸經紀作出的監管及其資歷不同，地產經紀向消費者作出有關房貸或貸款建議，只能作參考。這並非地產經紀專業，不應作出任何財務建議。





另一位受影響的事主阿儀（化名）亦向本台表示，與Peter面對同一問題，由於過於信任地產代理，相信自己的入息能「借夠錢」，最終陷入一片混亂，更需要「撻訂」。





阿儀向本台表示，她在想購買物業時已向地產經紀表示，由於初到墨爾本，並未找到永久的全職工作。但當時地產經紀向她表示「無問題」，表示他們理論上可借八成。但當她們信以為真，繳付首期後，由地產經紀轉介的房貸經理人卻表示她們「達不到貸款要求」，更建議他們「不如搵份兼職，等收入較高」才幫他們處理。





期間，地產代理向貸款人表示想幫助他們成功買屋，更可代其伴侶安排工作，並按貸款要求金額在指定月份申報收入，並發出薪資證明。阿儀表示雖然地產經紀為伴侶安排工作，但指薪水需要「報大數」才能成功借到錢。她認為這樣十分危險，更擔心這樣是偽造文件，觸犯刑事罪行，導致簽證被注銷。





Karen 表示偽造虛假收入證明，絕對是「違法行為」，建議貸款人可向澳洲金融投訴局（AFCA）或透過律師直接起訴，以免墮入法律陷阱。因偽造文件是刑事罪行，相關人士可面對嚴重法律後果。





Karen 不諱言，在過去3-4 年，澳洲不少銀行抽樣檢查到有不少房貸經理人涉嫌幫助客戶造假，以取得貸款。因此當局亦在過往收緊海外人士貸款要求。





不過，Karen亦指出房貸經理人有時會游走灰色地帶，以吸引更多客戶。Karen形容房貸經理人的處理模式一般較為靈活，不會太死板，從而要為客戶取得最大程度的利益。但她強調必須在「合情合理」，但不違法的情況下，為客戶爭取想「借款」的金額。





但她亦直言客戶能否成功「借貸」，並不由她決定。她只能根據客戶的具體財務狀況，向客戶闡述他們需要取得入息。客戶如何賺取收入，並不是房貸經理人考慮範圍。房貸經理人只能在合理情況下相信借貸者申報的資料。她亦指房貸經理人只需知道「足夠」（enough）而「不是過多」（not too much）關於貸款者的資訊。





另一邊廂，傅天裕亦建議買家在任何情況下都應先取得房貸預（Pre-approval），雖然有關估算只是具指標性的文件，但這樣卻可以讓貸款者更準確地了解自己的貸款能力。通過了解可負擔的價格範圍，才會有信心對房產進行報價，亦可以減低因為準備不足或錯估購買能力可引致的壓力或招致財務損失。





傅天裕亦建議置業者在開始選購物業前可先諮詢多方意見，以便對特定區域或有關物業有更深入了解。

