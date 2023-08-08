當「超級月亮」碰上「超級藍月亮」會是怎樣的呢？

據天氣網站Weatherzone的報道，澳洲將會在8月31日迎來六年來最後一次的「超級藍月亮」。





該網站表示：『下一次出現藍月亮的時間將會是 2026 年 5 月，而下一次超級藍月亮的出現則將會是在 2029 年。』





雖然聽起來，這像是同一件事，但實際上是兩件事， 因為「藍月亮」是指在同一個月中有兩次滿月。而月亮是不會變成藍色，據說「藍月亮」這個名字有多種來源，包括寓意是某些事情不可能會發生的意思，同時，也是農業中罕見的第13 個滿月的專有名稱。





與此同時，「超級月亮」碰上「超級藍月亮」是指月亮當其軌跡最接近地球時的滿月。





它看起來比普通滿月大百分之 14。 它一年內會發生數次，比藍月亮更為常見。





據美國太空總署表示，當「超級月亮」與「超級藍月亮」這兩件事同時發生大約要每十年才發生一次。



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