當「超級月亮」碰上「超級藍月亮」會是怎樣的呢？

在今個月31日晚，澳洲將出現一次罕見的天文現象，如果你錯過了，你將需要多數年才能再次看到它。

Lunar Trifecta

澳洲將會在8月31日迎來六年來最後一次的「超級藍月亮」。 Credit: Ringo H.W. Chiu/AP

據天氣網站Weatherzone的報道，澳洲將會在8月31日迎來六年來最後一次的「超級藍月亮」。

該網站表示：『下一次出現藍月亮的時間將會是 2026 年 5 月，而下一次超級藍月亮的出現則將會是在 2029 年。』

雖然聽起來，這像是同一件事，但實際上是兩件事， 因為「藍月亮」是指在同一個月中有兩次滿月。而月亮是不會變成藍色，據說「藍月亮」這個名字有多種來源，包括寓意是某些事情不可能會發生的意思，同時，也是農業中罕見的第13 個滿月的專有名稱。

與此同時，「超級月亮」碰上「超級藍月亮」是指月亮當其軌跡最接近地球時的滿月。

它看起來比普通滿月大百分之 14。 它一年內會發生數次，比藍月亮更為常見。

據美國太空總署表示，當「超級月亮」與「超級藍月亮」這兩件事同時發生大約要每十年才發生一次。
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Published 8 August 2023 12:49pm
By Selina Kong
Source: SBS
標籤
Australia

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