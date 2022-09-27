華人賭徒：賭博係人生最重要 但可能失去更多

當賭博讓你的損失遠遠超過金錢時 賭博的損失曾讓Paul想了結生命。

推動改革以防止與賭博有關的自殺。

本文涉及自殺／自殘內容。





Paul Fung 在七歲時已接觸賭博，當時他被父母帶到墨爾本中國城內的地下賭場，他在旁觀看父母打麻將。





在他之後的人生，他更在賭場及在網上，輸去兄弟近100萬元。





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Paul 被賭博脅來的刺激吸引，更學習不同的賭博技巧。到了合法賭博的年齡後，賭博已成為他生活的一部分。





他向SBS新聞表示：（賭博）是最重要的事情，甚至比吃飯、睡覺、洗澡等更為重要。



Paul Fung 指賭博差點讓他賠上性命。 Credit: Supplied/Paul Fung 在他輸掉哥哥借給他的七位數額巨款後，又再輸掉近二萬元的賠償金後，自殺是他眼中唯一的出路。





Paul 指：他一直存在這種想法，認為自己「沒有用」。不單失去了家人，也沒有朋友，活著是為了甚麼？當你的賭博達到那個水平時，你會走向極端。



Paul Fung 自小看著父母打麻將，接觸賭博。 Source: Getty / Allister Chiong Paul 並不是唯一一個因賭博而遭受巨額損失的人。





澳洲健康與福利研究所表示，在 2018-19 年度，澳洲因合法形式的賭博損失了約 250 億元。





上周宣布的一項議會調查將調查線上賭博，還將研究廣告限制在防止兒童接觸賭博產品方面的有效性。





來自澳洲財務諮詢部的萊文(Lauren Levin)正在推動改革，以防止與賭博有關的自殺。





她說，不僅僅是賭博造成的經濟損失，讓他們有此構想。





她向SBS 新聞表示：這通常是關於保密、羞恥、失去信任、關係破裂以及非常深刻的個人失敗感。





對於Paul而言，這種羞恥感植根於他成長的中國文化中，這讓他無法在最需要幫助的時候尋求幫助。





他說：總是要裝出一副勇敢的面孔，假裝一切都很好。因為這不僅僅是我自己的恥辱，而是為姓氏帶來恥辱。因為這樣，將你整個家庭與社區隔絕了 .



哪裡可以得到幫助？

Grace He 是一名賭博顧問，專門為有亞洲背景的人提供治療。





她說，她工作中最具挑戰性的部分之一是讓來自亞洲文化的人們積極尋求他們需要的幫助。





她向SBS 新聞表示，亞洲人通常不理解這種西方的諮詢方式，因為在我們的文化中，賭博是非法的，所以說出來可能會把你送進監獄。



問題賭博面對的問題

萊文表示，圍繞賭博廣告的言論在發展成癮的恥辱和恥辱方面起著關鍵作用。





她指：她們聽到了可怕的口號，負責任地賭博，這意味著如果你的生活崩潰了，你上癮了，或者你輸了錢，那麼你就是沒有責任。你失敗了。這就是我們需要改變。



需要更了解賭博是自殺的壓力來源。 Source: Getty / Minko Chernev

呼籲政策改革

塔州宣布將為老虎機玩家推出澳洲首個強制性預先承諾卡，僅允許消費者每天最多輸 100 元或每月損失 500 元。





在此之前，今年一系列調查，發現多間賭場——包括珀斯皇冠和雪梨The Star——不適合持有賭博許可證，部分原因是它們未能最大限度地減少與賭博相關的傷害。



認識賭博壓力來源

澳洲自殺預防協會的 Matthew McLean 表示，需要更多地認識到賭博是自殺的壓力源。





他向SBS 新聞表示：我們需要了解這個問題的全部規模和程度。這很重要，因為當我們獲得更準確和全面的情況時，我們知道政府將尋求投入更多資金，我們知道改革議程將更加關注。





業內專家表示，努力消除對賭債的污名化並尋求支持不僅有助於了解賭博與自殺意念之間的聯繫，還有助於從一開始就預防這種情況。





如想聆聽完整故事，請在此處或通過你最喜歡的播客應用收聽“Too Hard Basket”播客集。





尋求危機支持的讀者可以聯繫生命熱線 13 11 14、自殺回電服務 1300 659 467 和兒童幫助熱線 1800 55 1800（適用於 25 歲以下的年輕人）。 有關心理健康的更多信息和支持，請訪問 beyondblue.org.au 和 1300 22 4636。





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