習近平與聖誕老人合影被翻出 網民：未見過咁好笑容

美國學者Emma Ashford早前在社交網站Twitter轉載一張聖誕老人摟著習近平同坐的照片，引起網民熱議。





她當時與John Quincy Adams學會的同事到訪芬蘭的拉普蘭（Lapland）尋找冬季戰爭或冷戰的歷史遺跡。但她在貼文中表示，行程中「最瘋狂」的發現卻是這張照片。





該貼文獲得數千個點讚，網民們對習近平也有親民和展露笑容的一面感到驚訝。「我們以為這是P圖，但不是，這是真的！」



該照片攝於2010年3月，時任中國國家副主席的習近平訪問芬蘭期間，去到位於北極圈、被稱為「聖誕老人故鄉」的小鎮Rovaniemi，參觀當地的伐木林業，並和聖誕老人合影。





據報道，聖誕老人村的負責人Antti Nikander指習近平在見到聖誕老人後，一直止不住笑容。而照片之後被懸掛在聖誕老人的小屋牆上，和其他領導人與聖誕老人的合影放在一起。



照片拍攝的3年後，習近平成為中國最高領導人。在2017年4月他再次訪問芬蘭前夕，中國官媒新華社和環球電視網（CGTN）報道中芬關係，在他們的 文章 和電視 節目 中，都重提了習近平與聖誕老人的「往事」。





然而，中國政府和聖誕老人的關係並未保持熱情。在2017年底，當局開始打壓西方文化活動，包括聖誕節。





當時的報道指，以往每逢平安夜，官媒包括新華社、央視都會有涉及聖誕節的專題，比如列出各地慶祝聖誕的活動和特色；而全國不少大型酒店都會推出聖誕大餐。但從當年開始，官媒全部失聲，各地部門亦要求黨員幹部不得慶祝西方宗教節日。





而在民間也出現反聖誕浪潮，除了地方政府禁止商家擺放聖誕裝飾，還出現零星的「反洋人」行動、推倒聖誕樹的現象。此後中國幾乎每年聖誕節前夕都有「不過洋節」的禁令。

