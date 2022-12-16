邊個澳洲城市竟然打低雪梨成有最多人打卡城市？

Instagram根據其用戶，特別是來自所謂「 Z 世代」用戶的回應，位於雪梨東郊的邦迪海灘（Bondi）正式成為澳洲 Instagram 上有最多人在那裡「打卡」的海灘。



位於雪梨東郊的邦迪海灘（Bondi）成為澳洲 Instagram 上有最多人在那裡「打卡」的海灘。 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE 按新冠疫情前的水平計算， 邦迪海灘每年吸引近 300 萬遊客。而在Instagram 上發布的照片次數比其他任何海灘都要多。





而在昆士蘭的聖靈群島 (Whitsundays)的艾爾利海灘 (Airlie Beach) ，則是澳洲第二個有最多人「打卡」放上該平台的海灘。





在昆士蘭的聖靈群島 (Whitsundays)的艾爾利海灘 (Airlie Beach) ，則是澳洲第二個有最多人「打卡」放上該平台的海灘。 Credit: FIGHT FOR THE REEF/PR IMAGE 而雪梨另一個海灘，曼利 (Manly)則名列第三。





至於最多人「打卡」放上該平台的地標則是雪梨歌劇院。 這個地標亦是幾乎所有前來雪梨的遊客必到之處。雖然如此，雪梨卻並非有最多人「打卡」放上該平台的城市，而是輸了給雪梨最大的對手 － 墨爾本，而屈居第二。



最多人「打卡」放上該平台的地標是雪梨歌劇院。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE 擁有眾多的酒吧、咖啡室和時尚小巷的墨爾本讓前往當地的遊客無需走很遠就能找到一張值得發到 Instagram 上的照片。因此亦令它力壓雪梨，成為有最多人「打卡」放上該平台的城市。





昆州是澳洲唯一一個有兩個城市上榜的州份，布里斯本則成為排名第三有最多人「打卡」放上該平台的城市， 黃金海岸則排在第五位。至於位於西澳的珀斯則排在第四位。各位讀者又是否有在這些海灘或城市「打過卡」呢？



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