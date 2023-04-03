【司機免踩雷!】復活節邊幾個州會雙倍扣分?

復活節即將來臨，許多澳洲人將趁長假期出外走走，探望親人享受假期。

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一些州份在復活節將對違規司機進行雙倍扣分。 Credit: Mega Pixels

但復活節是澳洲其中一個最繁忙的假期，路上亦會甚多車輛，警察將在這繁忙的節日出動巡邏，

而在一些州份，也將對違規司機進行雙倍扣分。

新州、西澳和首都領地

在新州、西澳和首都領地將從4月6日至4月10日實行雙倍扣分。

因違反交通規則而被捕的司機，將面臨額外的扣分，但大部分罰款將保持不變。

雙倍扣分將適用於超速、駕駛時使用手機、沒有繫上安全帶和不戴頭盔騎行。

昆州

昆州有一個全年都在使用的體制，駕駛者在一年內犯下第二次道路違規行為，將會被雙倍扣分。

如果在超過12個月都沒有違規，則正常扣分。

警方警告，司機即使在一年內，2次違規的事項不同，都會被雙倍扣分，但罰款不會加倍。

維州、南澳、北領地和塔州

維州、南澳、北領地和塔州沒有雙倍扣分計劃，復活節期間的處罰將與平常一樣。

在復活節長周末期間，犯下的違規行為將按照平常的處罰，但會有更多的警察在路上巡邏。
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Published 3 April 2023 1:50pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS