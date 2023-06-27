哪些西雪梨地區將受新機場噪音影響最嚴重？

聯邦基礎設施部一共公佈了五條建議的飛行路線， 飛機將根據每天的時間、空中的交通情況和天氣而使用不同的路線。





根據政府公佈的初步飛行路線顯示，指Penrith、Blacktown、Mount Druitt 及Prospect Reservoir 將會是受到這個會是全天候24小時運作的機場影響最嚴重的地區。





政府亦敦促居民使用一個專門為此而設計的網上互動工具來查看他們是否會受到影響，預計該機場到本世紀中葉每年將有3700萬名乘客使用。





居民可以搜索這個 網站 使用互動在線工具查看建議的飛行路線。該 網站 展示了每日航班數量以及飛機飛行的預期高度和飛機噪音對各個地區所造成的影響。其中，Erskine Park預計 在24 小時內將有 20 至 49 班航班飛越該區，而白天該區的飛機聲量將超過 70 分貝，或大約與洗衣機發出的噪音相約。﻿





另外，預計 Luddenham和Badgerys Creek 的居民亦會受到類似的影響。而一些離機場較遠的地區，像Springwood、Rossmore和Parramatta也會受到有一些飛行，但噪音水平遠低於 70 分貝。





一般來說，70 分貝的噪音水平被認為是飛機噪音的基準，因為它足以干擾室內的對話。





而到 2033 年，Greendale 區的居民每晚亦將會有 10 至 19 班航班飛越該區， 飛機聲量亦會超過 60 分貝。這個噪音水平亦會擾亂居民的睡眠。





大多數路線顯示飛機在進入機場或下降時，會在 Badgerys Creek 機場和 Blacktown 之間的某個地方開始傾斜轉彎，並從那處起向北延伸。





如果條件允許的話，飛機在夜間從晚上 11時到凌晨 5時將在西南部人口較少的地區進行升降。





草擬的飛行路線顯示，視乎風的情況，屆時將決定兩個主要跑道，即 05 號和 23 號跑道在白天和晚上使用的時間。





聯邦交通部長表示，金卡芙蓮(Catherine King)表示，這些路線的設計，目的是為了最大限度地減少航班在住宅區上空飛行，特別是在夜間。在機場計劃於 2026 年底開放之前，新的網上工具亦為社區提供了「額外的透明度」。





她表示：『初步的飛行路線是根據《空域設計原則》制定的，反映了 2015 年公佈的「概念驗證」的社區反饋。』





該部門亦公佈了噪聲模型，顯示受最嚴重影響的地區如外界所料是在機場鄰近的區域。





一些在飛行路線下的居民希望能獲得補償。





未來幾個月，政府將在西雪梨舉行社區資訊發布會，當地居民將能夠與設計飛行路線的團隊表達意見。





同時， 政府亦會於今年稍後公佈一份環境影響報告（EIS）草擬書，調查建議飛行路線的噪音和對環境造成的影響，並會徵求公眾反饋。





